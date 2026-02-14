Rivais reagem a gol antológico de Hulk em jogo do Atlético-MG: 'Inadmissível'

Hulk marcou um gol antológico pelo Atlético-MG, na noite deste sábado (14), em jogo contra o Itabirito pelo Campeonato Mineiro. Nas redes sociais, o lance mágico do camisa 7 do Galo repercutiu muito, e torcedores de clubes rivais foram à loucura.

A falta foi marcada próxima ao meio-campo, e para 99% dos jogadores o lance pedia um passe curto ou um cruzamento. Para Hulk, craque do Atlético-MG, parecia pênalti. O ídolo do Galo acertou um chute com a parte interna do pé na gaveta e ampliou o placar para a equipe comandada por Lucas Gonçalves.

Nas redes sociais, o gol antológico rapidamente viralizou, levando os atleticanos à loucura. Quem também se impressionou com o golaço de Hulk pelo Atlético-MG foram os rivais. Veja a pintura e as reações abaixo:

Hulk comemora gol no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Veja golaço de Hulk pelo Atlético-MG e reação dos rivais

Escalação do Galo para o duelo no Campeonato Mineiro

Com Hulk, o Atlético-MG está escalado para enfrentar o Itabirito em jogo da 8° e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A bola rola neste sábado às 19h no Estádio Castor Cifuentes.

O técnico Jorge Sampaoli foi demitido do comando do Galo na última quinta-feira (14). Para a partida, a equipe será comandada pelo técnico interino Lucas Gonçalves.

Para avançar à próxima fase, o Atlético não depende apenas de seus próprios resultados. Com isso, o treinador escalou o Atlético-MG com Hulk e força máxima para o duelo decisivo do Campeonato Mineiro: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Ruan e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Victor Hugo e Scarpa; Dudu e Hulk