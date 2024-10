Rossi dá créditos a Tite por classificação do Flamengo

Rossi comemora classificação do Flamengo sobre o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Publicada em 21/10/2024

Goleiro do Flamengo, Rossi celebrou a classificação à final da Copa do Brasil, após eliminar o Corinthians no último domingo (20), na Neo Química Arena. O argentino valorizou o trabalho defensivo de Filipe Luís, mas fez questão de dar créditos ao trabalho de Tite, comandante da equipe antes da chegada do ex-lateral.

- A verdade é que ter o Filipe como treinador hoje é um pouco estranho. Há até pouco tempo ele estava em campo conosco. Ele como lateral também percebeu rapidamente que precisávamos cobrir aquela parte do campo, para evitar os cruzamentos. Ele falou que tínhamos que saber sofrer. A gente sofreu, mas fizemos um grande jogo. Ninguém esperava a expulsão do Bruno - comentou Rossi

- A gente já vinha trabalhando muito a pressão com o Tite. Tudo que vivemos durante o ano, com aquele sistema defensivo que montamos no início do ano, ajudou muito hoje. Ninguém pode esquecer que estamos na final da Copa do Brasil. O Filipe chegou há dois jogos, mas o resto da Copa jogamos com Tite e sua comissão. Não podemos esquecer dele. E estamos muito agradecidos pelo o que ele (Tite) fez conosco - declarou o goleiro.

Com Tite, o Flamengo conseguiu chegar à semifinal da Copa do Brasil. Na campanha, o clube carioca eliminou Amazonas, Palmeiras e Bahia nas fases anteriores antes de encarar o Corinthians - jogo de ida contra o Alvinegro no mata-mata nacional foi a estreia de Filipe Luís.

Mesmo sem Bruno Henrique em campo, o jovem treinador montou um esquema tático que conseguiu segurar o Corinthians e classificar a equipe rubro-negra. O técnico trocou Gabigol por Fabrício Bruno e forçou o clube paulista a jogar mais por fora do campo.