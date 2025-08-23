menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores perdem a paciência com joia do Flamengo no Mundial: ‘Não dá’

Rubro-Negro se sagrou campeão em disputa de pênaltis emocionante

Flamengo campeão Mundial sub-20 no Maracanã (Foto: Divulgação/ Flamengo)
Avatar
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 23/08/2025
19:19
Atualizado há 9 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O sábado (23) contou com um ingrediente especial para o torcedor rubro-negro: o título do Flamengo no Mundial sub-20 em cima do Barcelona. Apesar da conquista, a partida de Matheus Gonçalves não foi bem avaliada pelos torcedores.

Em um jogo tenso e cheio de emoção, o clube rubro-negro se tornou bicampeão da competição em uma disputa de pênaltis calorosa depois de um 2 a 2 frenético em pleno Maracanã lotado. Nannetti, goleiro do time, foi o grande herói.

➡️Atitude de Wesley, ex-Flamengo, viraliza na Europa: ‘Parece demais’

Apesar do título no Mundial, torcedores criticaram muito a atuação do jovem Matheus Gonçalves, que já fez muitas partidas no profissiona do Flamengol. Veja abaixo!

Flamengo campeão Mundial sub-20 no Maracanã (Foto: Divulgação/ Flamengo)
Flamengo campeão Mundial sub-20 no Maracanã (Foto: Divulgação/ Flamengo)

Veja critícas dos torcedores a jóia do Flamengo no Mundial

Como foi o jogo

Flamengo x Barcelona no Mundial foi uma decisão eletrizante para os amantes de futebol. O Flamengo iniciou a partida em ritmo intenso e abriu o placar logo aos 10 minutos. Lorran aproveitou erro na saída de bola de Farré, recuperou a posse e, após jogada que contou com Matheus Gonçalves, finalizou para marcar. Pouco depois, Joshua quase ampliou, mas parou em boa defesa de Aller. Nos instantes finais da etapa, porém, o Barcelona reagiu, pressionou com mais força e levou perigo, com Virgili acertando a trave de Léo Nannetti.

No segundo tempo, o Barcelona manteve a pressão e passou a criar mais chances, enquanto o Flamengo buscava responder nos contra-ataques. Aos 25 minutos, a insistência dos espanhóis deu resultado: Virgili, que já vinha levando perigo, aproveitou falha da defesa rubro-negra e empatou a partida. Pouco depois, aos 30 minutos, foi divulgado o público recorde do Mundial Sub-20: 45.656 torcedores no Maracanã.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nos minutos finais, o Barcelona virou a partida em cobrança de escanteio, com Cortés colocando os espanhóis em vantagem. Mas a resposta do Flamengo foi imediata: no lance seguinte, Iago apareceu de cabeça e deixou tudo igual novamente, mantendo o time vivo no jogo. A decisão ficou nas penalidades.

Em uma disputa de pênaltis emocionante, Carbone bateu o último, e gelado, foi nas redes. Flamengo campeão mundial outra vez.

