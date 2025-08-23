Torcedores cobram joia do Flamengo no profissional após título: ‘Absurdo’

A decisão entre Flamengo x Barcelona pelo Mundial de Clubes Sub-20 na tarde deste sábado (23) contou com a presença de Filipe Luís. Em um jogo repleto de emoções, o Rubro-Negro foi campeão após empate por 2 a 2 e decisão por pênaltis, e os torcedores pediram uma joia do Flamengo no time profissional.

continua após a publicidade

Depois de um jogo com emoção até o final, e direito a gol de empate do Mengão no último lance, o Rubro-Negro se sagrou campeão do Mundial de Clubes sub-20. O duelo, que teve presença de cerca de 45 mil pessoas no Maracanã, valeu o ingresso.

➡️Atitude de Wesley, ex-Flamengo, viraliza na Europa: ‘Parece demais’

No momento em que a disputa de pênaltis acabou, os torcedores começaram a pedir o zagueiro Iago, joia do Flamengo, no time de cima. Além do gol heróico no último lance, ele bateu o pênalti com uma cavadinha. Veja abaixo.

continua após a publicidade

➡️Web manda recado para Filipe Luís após Flamengo x Barcelona: ‘Preocupante’

Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja torcedores pedindo joia do Flamengo no time profissional

Como foi o jogo

O Flamengo iniciou a partida em ritmo intenso e abriu o placar logo aos 10 minutos. Lorran aproveitou erro na saída de bola de Farré, recuperou a posse e, após jogada que contou com Matheus Gonçalves, finalizou para marcar. Pouco depois, Joshua quase ampliou, mas parou em boa defesa de Aller. Nos instantes finais da etapa, porém, o Barcelona reagiu, pressionou com mais força e levou perigo, com Virgili acertando a trave de Léo Nannetti.

No segundo tempo, o Barcelona manteve a pressão e passou a criar mais chances, enquanto o Flamengo buscava responder nos contra-ataques. Aos 25 minutos, a insistência dos espanhóis deu resultado: Virgili, que já vinha levando perigo, aproveitou falha da defesa rubro-negra e empatou a partida. Pouco depois, aos 30 minutos, foi divulgado o público recorde do Mundial Sub-20: 45.656 torcedores no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nos minutos finais, o Barcelona virou a partida em cobrança de escanteio, com Cortés colocando os espanhóis em vantagem. Mas a resposta do Flamengo foi imediata: no lance seguinte, Iago apareceu de cabeça e deixou tudo igual novamente, mantendo o time vivo no jogo. A decisão ficou nas penalidades.

Em uma disputa de pênaltis emocionante, Carbone bateu o último, e gelado, foi nas redes. Flamengo campeão outra vez.