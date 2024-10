Cebolinha e Isa Ranieri tinham três filhos juntos (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 15:09 • Rio de Janeiro (RJ)

A separação, recém-divulgada, entre Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, e a influenciadora Isa Ranieri continua tendo desdobramentos. Após uma série de fatos conturbados sobre uma suposta traição por parte do jogador, o portal Léo Dias publicou, nesta segunda-feira (21), que o caso ainda envolve bens do casal, como uma mansão avaliada em R$ 20 milhões.

De acordo com o jornal Extra, em 2018, quando eles se casaram, Isa teria assinado um contrato pré-nupcial abrindo mão de todos os bens adquiridos pelo atleta. A partir da primeira crise entre o casal, essa cláusula teria acabado, e outra ligeira separação aconteceu, mas não foi veiculada na imprensa. No entanto, com a ida de Cebolinha para o Flamengo, o matrimônio ganhou uma sobrevida.

Este ano, o atacante e a influenciadora compraram uma mansão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, avaliada em R$ 20 milhões. O imóvel estaria no nome de Isa, assim como uma propriedade em Fortaleza e um carro de luxo. Segundo um amigo de Everton, a situação financeira da ex-esposa é confortável.

— Isa está zero preocupada com dinheiro agora. Everton deixou ela com duas casas, um carro de luxo, uma mesada e a pensão das crianças, além de pagar pelos funcionários — teria dito o amigo.

Isa Ranieri anunciou o fim do casamento de oito anos com o atacante do Flamengo na última quarta-feira (9) através de uma publicação nas redes sociais. Após o anúncio da separação do casal, surgiram notícias de que Cebolinha teria traída a mãe de seus três filhos com a modelo Ivana Bermanelli. Everton sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles e deve voltar aos gramados apenas em janeiro de 2025.