Final da Kings World Cup, no estádio do Palmeiras, terá show de MCs

A Kings World Cup Nations 2026 terá show com JapaNK, MC Marks e MC PH antes da partida final. A apresentação musical acontecerá nesta sexta-feira (17), no Allianz Parque, em São Paulo, como parte da estratégia da Kings League de transformar a decisão em um evento que vai além da disputa esportiva.

O Allianz Parque - estádio do Palmeiras - receberá torcedores, criadores de conteúdo, artistas e personalidades que fazem parte do ecossistema da Kings League. A transmissão da final será realizada pelos canais oficiais da Kings League (Youtube, Twitch e TikTok), pela CazéTV e pela XSPORTS no Brasil.

Brasil chega a final da Kings World Cup (Foto: Reprodução)

Conheça os artistas da final da Kings World Cup Nations

JapaNK possui atualmente a música número 1 do Brasil e mantém presença constante no Top 50 global nas plataformas de streaming.

- Fazer parte da abertura da final da Kings World Cup Nations é algo muito grande. A gente sabe o tamanho desse evento e a força que ele tem hoje dentro e fora do Brasil. Poder levar a nossa música para esse palco, nesse contexto, é especial demais e mostra como o som e o esporte estão cada vez mais conectados - comentou JapaNK.

MC Marks acumula quase 10 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais. O artista é conhecido pelo "funk consciente" e pelo hit "365 Dias", que ultrapassa 300 milhões de streams e visualizações. Ele já figurou entre os 20 artistas mais ouvidos do Brasil.

- A Kings League tem muito a ver com a linguagem da rua, com a internet, com o que a galera consome hoje. Estar na abertura de uma final desse tamanho, no Allianz, é uma conquista e também uma responsabilidade de representar essa cultura do jeito certo - destacou Marnks sobre a conexão da da Kings World Cup com a cultura urbana.

MC PH também conta com aproximadamente 10 milhões de ouvintes mensais. O cantor é responsável pelo hit "Tenho Que Me Decidir", que soma mais de 200 milhões de streams. O artista já alcançou o Top 5 entre os mais ouvidos do país.

- Vai ser uma noite histórica. A final já é um grande evento por si só, e poder abrir esse momento com música, com energia e com o estádio cheio é algo que marca a carreira. A ideia é fazer o público já entrar no clima antes mesmo da bola rolar - celebrou PH.