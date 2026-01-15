Sobrou para o gramado do Morumbis ouvir as mais sinceras reclamações da torcida do São Paulo. Diversos internautas demonstraram muito incontentamento com a drenagem do estádio, que não suportou bem as fortes chuvas que atingiram a grande São Paulo nesta quinta-feira (15).

Com dificuldade para trocar passes no gramado encharcado, o São Paulo sofreu para ameaçar o São Bernardo. O alívio veio pelos pés de Luciano, que marcou um golaço para abrir o placar.

Com o resultado, o São Paulo garantiu sua primeira vitória do ano e sai da zona de rebaixamento do Paulistão. Agora, aguarda as resoluções políticas.

Como foi o jogo entre São Paulo e São Bernardo?

Em um clima político tenso e com público abaixo do esperado, o Tricolor fez seu primeiro jogo do ano no Morumbis. Sob forte chuva, com um sistema diferente e enfrentando um gramado mais pesado, o São Paulo começou pressionado pelo São Bernardo, mas conseguiu neutralizar as jogadas mais perigosas do adversário.

Perto da metade da primeira etapa, o Tricolor cresceu o volume de jogo. A primeira jogada de perigo saiu em um bom cruzamento de Wendell para o jovem Lucca, mas a bola bateu na trave.

O jogo seguiu disputado, mas sem nenhuma oportunidade mais perigosa para nenhum dos lados. O São Paulo era superior e pressionada, mas a defesa do São Bernardo era ligeira e logo agia. Neste ritmo, o primeiro tempo terminou sem gols.

O segundo tempo voltou mais truncado. Um dos destaques foi o retorno oficial de Calleri, que entrou em campo aos 20 minutos da etapa final. Fora de combate desde abril, após cirurgia no LCA, foi ovacionado pela torcida ao pisar no gramado, no lugar de Lucas Moura.

Além de Calleri, Luciano também entrou em campo, marcando o retorno da dupla. Os jogadores deram um ritmo diferente. Inclusive, o camisa 10 chegou a criar a primeira oportunidade mais perigosa deste retorno do intervalo após um lançamento de Lucca.

É Luciano!

E se o ritmo da partida mudava, o primeiro gol do ano tinha um caminho. Luciano marcou um golaço, aos 33 minutos do segundo tempo, e foi o responsável tanto por abrir o placar. A jogada começou após uma cobrança de falta de Danielzinho. Arboleda arriscou na trave e o camisa 10 aproveitou o rebote. O Morumbis, tão marcado por protestos nesta quinta-feira, irradiou com o famoso grito: "É Luciano".