imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Despedida do Flamengo para Filipe Luís chama atenção: 'Não é possível'

Clube oficializou a demissão do treinador

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/03/2026
13:39
Filipe Luís em Flamengo x Sport (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
Filipe Luís não é mais treinador do Flamengo (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo. O treinador foi demitido na madrugada desta terça-feira (3) após a goleada sobre o Madureira, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. O clube emitiu uma nota oficial de despedida, que não foi aprovada pela torcida.

➡️ Irmã de jogador do Flamengo detona demissão de Filipe Luís: 'Não falem comigo'

De forma maneira e direta, o perfil oficial do Rubro-Negro não se estendeu para oficializar a demissão do técnico. Em poucas palavras, o clube se despediu do treinador e desejou sucesso na carreira. O tratamento gerou revolta por parte dos torcedores, que esperavam algo a mais.

— O Clube de Regatas do Flamengo agradece a Filipe Luís por toda a dedicação e conquistas ao longo dessa jornada como treinador. Desejamos sucesso na sequência da carreira — diz a nota oficial do Flamengo sobre a demissão de Filipe Luís.

Demissão de Filipe Luís no Flamengo

O fim do ciclo do ex-jogador como comandante da equipe rubro-negra se encerrou de forma inesperada e vitoriosa. Em pouco mais de um ano e meio como técnico do clube, Filipe Luís conquistou uma Copa do Brasil (2024), um Campeonato Carioca (2025), um Brasileirão (2025), uma Supercopa do Brasil (2025) e Copa Libertadores (2025).

No último jogo no cargo, o Flamengo venceu o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Apesar disso, os vice-campeonatos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana deste ano aumentaram a pressão no cargo.

Com a demissão, a diretoria do Rubro-Negro corre no mercado para oficializar a contratação do técnico Leonardo Jardim. O português, que teve uma passagem de destaque pelo Cruzeiro no ano passado, é o favorito para herdar o cargo do comando técnico do clube carioca.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)
Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

