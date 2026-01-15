Torcedores do Vasco criticam Fernando Diniz por escalar time titular: 'Vai quebrar'

Fernando Diniz surpreendeu e aborreceu os torcedores do Vasco ao escolher mandar força máxima a campo contra o Maricá, na estreia do Campeonato Carioca. A partida acontece nesta quinta-feira (15), em São Januário, às 21h30 (de Brasília).

A última vez que a equipe titular do Vasco entrou em campo foi 29 dias atrás, quando enfrentou o Corinthians no jogo de volta da final da Copa do Brasil.

Torcedores do Vasco protestam contra escalação de Fernando Diniz

A princípio, a tendência era que o treinador utilizasse, nas primeiras rodadas, apenas jogadores que se reapresentaram no dia 2 de janeiro. O grupo era formado por atletas com menos oportunidades em 2025: os que retornaram de empréstimo e jovens da base. No entanto, após conversas internas, Diniz optou por acionar atletas do elenco principal, que voltaram aos trabalhos no dia 5.

Diniz aponta bom nível físico da equipe

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (12), o treinador e elogiou o nível físico apresentado pelo grupo após o período de folga, que ocorreu entre os dias 22 de dezembro e 5 de janeiro.

— Os jogadores estão voltando em um bom nível. Tivemos uma parada curta e o condicionamento físico do nosso time está muito bom. Eu elogio bastante o nosso grupo, nós trabalhamos muito. Se não for o time que mais trabalha no Brasil, é certamente um dos que mais trabalha — afirmou Diniz.

Escalação do Vasco

Fernando Diniz manda o Vasco com o seguinte time a campo: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira.