menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Vasco criticam Fernando Diniz por escalar time titular: 'Vai quebrar'

Diniz escala titulares para estreia pelo Campeonato Carioca

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/01/2026
21:24
Fernando Diniz tecnico do Vasco durante partida contra o Sao Paulo no estadio Sao Januario
imagem cameraFernando Diniz escala titulares do Vasco para estreia pelo Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fernando Diniz surpreendeu e aborreceu os torcedores do Vasco ao escolher mandar força máxima a campo contra o Maricá, na estreia do Campeonato Carioca. A partida acontece nesta quinta-feira (15), em São Januário, às 21h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

A última vez que a equipe titular do Vasco entrou em campo foi 29 dias atrás, quando enfrentou o Corinthians no jogo de volta da final da Copa do Brasil.

➡️ Rayan acerta com clube da Premier League e decisão só depende do Vasco; veja valores

Torcedores do Vasco protestam contra escalação de Fernando Diniz

➡️ Jornalista elogia nova contratação do Vasco: 'Vai qualificar'

A princípio, a tendência era que o treinador utilizasse, nas primeiras rodadas, apenas jogadores que se reapresentaram no dia 2 de janeiro. O grupo era formado por atletas com menos oportunidades em 2025: os que retornaram de empréstimo e jovens da base. No entanto, após conversas internas, Diniz optou por acionar atletas do elenco principal, que voltaram aos trabalhos no dia 5.

continua após a publicidade

Diniz aponta bom nível físico da equipe

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (12), o treinador e elogiou o nível físico apresentado pelo grupo após o período de folga, que ocorreu entre os dias 22 de dezembro e 5 de janeiro.

— Os jogadores estão voltando em um bom nível. Tivemos uma parada curta e o condicionamento físico do nosso time está muito bom. Eu elogio bastante o nosso grupo, nós trabalhamos muito. Se não for o time que mais trabalha no Brasil, é certamente um dos que mais trabalha — afirmou Diniz.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Escalação do Vasco

Fernando Diniz manda o Vasco com o seguinte time a campo: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira.

Time do Vasco perfilado antes da final da Copa do Brasil (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS)
Fernando Diniz escala titulares do Vasco para estreia pelo Campeonato Carioca (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS)<br>

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias