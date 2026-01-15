Na estreia do Vasco no Campeonato Carioca, Rayan mostrou seu cartão de visitas ao Maricá. A joia da colina aproveitou uma sobra dentro da área e estufou a rede adversária. Nas redes sociais, diversos internautas da Inglaterra reagiram ao belo gol do jovem.

continua após a publicidade

Formado na Colina Histórica desde os cinco anos e destacado como um dos maiores artilheiros da história da base vascaína, Rayan pode estar próximo de dizer adeus a equipe de São Januário. Isso, pois o jogador acertou com o Bournemouth, clube da Premier League, da Inglaterra. A negociação ainda não é dada como concluída porque está nas mãos do Vasco.

➡️ Torcedores do Vasco criticam Fernando Diniz por escalar time titular: 'Vai quebrar'

Tradução: Gol do Rayan. O Bournemouth fez um ótimo gol.

Tradução: Rayan marca esta noite (Vasco x Maricá). O Bournemouth está de olho nele e ele também quer a sua contratação.

Tradução: Mais uma compra incrível em Bournemouth!

Tradução: Quando os brasileiros escrevem coisas assim!! O pequeno e velho Bournemouth contrata um fenômeno.

Tradução: Precisamos contratar os olheiros do Bournemouth. Eles são insanos.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Rayan acerta com Bournemouth e decisão só depende do Vasco

O Bournemouth, da Inglaterra, está próximo de concretizar a contratação de Rayan, destaque do Vasco. Clube e jogador já chegaram a um acordo para um contrato de cinco anos, com proposta de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). A finalização da negociação depende agora da aprovação do Cruz-Maltino. As informações são do site "Ge".

continua após a publicidade

Aos 19 anos, Rayan é um dos principais ativos do mercado de jogadores do futebol brasileiro nesta janela de transferências de início de ano. O Vasco já rejeitou uma oferta de 31 milhões de euros (R$ 31 milhões) do Zenit por Rayan e exigiu 50 milhões de euros (R$ 132 milhões) para liberá-lo.

Além dos russos e do próprio Bournemouth, os gigantes alemães Borussia Dortmund e Bayern de Munique também manifestaram interesse na contratação do jogador. A proposta apresentada pelos ingleses ultrapassaria a transferência mais valiosa da história do Gigante, atualmente detida por Paulinho, vendido ao Bayer Leverkusen por 20 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões na época).

continua após a publicidade

Com cláusula de rescisão de Rayan estipulada em meio bilhão de reais, o Vasco resguarda-se para considerar exclusivamente propostas que atendam aos interesses financeiros do clube e do jogador.