Ingleses reagem a lance de Rayan pelo Vasco no Campeonato Carioca: 'Mais uma'
Atacante está acertado com clube da Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
Na estreia do Vasco no Campeonato Carioca, Rayan mostrou seu cartão de visitas ao Maricá. A joia da colina aproveitou uma sobra dentro da área e estufou a rede adversária. Nas redes sociais, diversos internautas da Inglaterra reagiram ao belo gol do jovem.
Torcedores do Botafogo celebram sucesso da base: ‘Joias do bairro’
Fora de Campo
Torcedores do Vasco criticam Fernando Diniz por escalar time titular: ‘Vai quebrar’
Fora de Campo
Corinthians sofre gol incomum no Paulistão e enlouquece torcedores: ‘Com o olho’
Fora de Campo
Formado na Colina Histórica desde os cinco anos e destacado como um dos maiores artilheiros da história da base vascaína, Rayan pode estar próximo de dizer adeus a equipe de São Januário. Isso, pois o jogador acertou com o Bournemouth, clube da Premier League, da Inglaterra. A negociação ainda não é dada como concluída porque está nas mãos do Vasco.
➡️ Torcedores do Vasco criticam Fernando Diniz por escalar time titular: 'Vai quebrar'
Tradução: Gol do Rayan. O Bournemouth fez um ótimo gol.
Tradução: Rayan marca esta noite (Vasco x Maricá). O Bournemouth está de olho nele e ele também quer a sua contratação.
Tradução: Mais uma compra incrível em Bournemouth!
Tradução: Quando os brasileiros escrevem coisas assim!! O pequeno e velho Bournemouth contrata um fenômeno.
Tradução: Precisamos contratar os olheiros do Bournemouth. Eles são insanos.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Rayan acerta com Bournemouth e decisão só depende do Vasco
O Bournemouth, da Inglaterra, está próximo de concretizar a contratação de Rayan, destaque do Vasco. Clube e jogador já chegaram a um acordo para um contrato de cinco anos, com proposta de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). A finalização da negociação depende agora da aprovação do Cruz-Maltino. As informações são do site "Ge".
Aos 19 anos, Rayan é um dos principais ativos do mercado de jogadores do futebol brasileiro nesta janela de transferências de início de ano. O Vasco já rejeitou uma oferta de 31 milhões de euros (R$ 31 milhões) do Zenit por Rayan e exigiu 50 milhões de euros (R$ 132 milhões) para liberá-lo.
Além dos russos e do próprio Bournemouth, os gigantes alemães Borussia Dortmund e Bayern de Munique também manifestaram interesse na contratação do jogador. A proposta apresentada pelos ingleses ultrapassaria a transferência mais valiosa da história do Gigante, atualmente detida por Paulinho, vendido ao Bayer Leverkusen por 20 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões na época).
Com cláusula de rescisão de Rayan estipulada em meio bilhão de reais, o Vasco resguarda-se para considerar exclusivamente propostas que atendam aos interesses financeiros do clube e do jogador.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias