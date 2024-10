Filipe Luís cita Carlinhos, e Gabigol pode perder vaga na sequência do Flamengo

Gabigol comanda festa da classificação do Flamengo sobre o Corinthians na Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em má fase, Gabigol ainda não conseguiu se firmar e balançar as redes pelo Flamengo desde a estreia de Filipe Luís como treinador da equipe. Após a saída de Tite, o camisa 99 foi titular em três de quatro jogos possíveis, mas segue sendo alvo de questionamentos.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Com uma semana cheia de treinos devido a eliminação na Libertadores, o comandante pode optar por testar outras peças na função de centroavante. O comandante não conta com Pedro, mas tem Carlinhos no elenco para ser aproveitado na equipe principal.

O nome do vice-artilheiro do Campeonato Carioca foi citado por Filipe Luís após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. O técnico lamentou não poder contar com o jogador ao comentar sobre a má fase de Gabigol.

- Meu time eu jogo com um nove profundo, que ataca o espaço. O Gabi tem essa função. O Pedro machucado, Carlinhos não pode jogar. Que outro jogador ataca melhor o espaço do que o Gabriel? Está no melhor momento dele? Não está. Todos nós sabemos. Não vai se recuperar nunca? Não sei, depende dele.

Nos últimos dois jogos do Brasileirão em que esteve relacionado, Carlinhos não saiu do banco de reservas contra Bahia e Fluminense. No entanto, o atleta pode ganhar uma chance contra o Juventude, no sábado (26).

Com poucas chances de conquistar o Campeonato Brasileiro após o tropeço para o Fluminense, Filipe Luís pode usar a competição para testar opções. Além disso, o treinador pode preservar peças chaves com o objetivo de manter o elenco saudável, visto que De La Cruz deixou o campo de jogo contra o Corinthians com uma lesão muscular e pode desfalcar o Rubro-Negro diante do Papo.

Nesse sentido, Gabigol pode ser sacado seja por uma precaução do treinador em relação a condição física do jogador, seja por opção técnica e tática. O Flamengo tem dois jogos antes do jogo de ida da final da Copa do Brasil e precisará tomar decisões importantes na reta final de temporada em busca de um título robusto no ano.

Filipe Luís durante o jogo entre Corinthians e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)