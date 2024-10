Filipe Luís se irrita com arbitragem: ‘Se o VAR tem dúvida, é contra o Flamengo’

Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante o jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 19:07 • São Paulo (SP)

Técnico do Flamengo, Filipe Luís se irritou com a questão envolvendo a arbitragem e fez uma reclamação em sua coletiva de imprensa. O comandante poupou o Daronco de críticas, mas detonou a atuação do VAR contra sua equipe.

- Não gosto de falar de arbitragem. Adoro o Daronco. Mas a única coisa que peço é que respeitem o Flamengo. O que sinto é que é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Se o VAR tem alguma dúvida, é contra o Flamengo. Peço que respeitem o clube e que faça o que está na regra. Se falam que o VAR é intervém o mínimo possível, sigam a regra. Está sendo muito fácil ir contra o Flamengo. Isso me incomoda.

Na semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo sofreu com um gol anulado pelo VAR por impedimento no início da Copa do Brasil. No entanto, o treinador não fez nenhuma reclamação específica em relação ao confronto na Neo Química Arena.

Com o empate por 0 a 0, o Rubro-Negro conquistou classificação à final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. Antes da decisão, o Mais Querido recebe o Juventude, no sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro.