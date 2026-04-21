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Vasco viaja com grupo principal para enfrentar o Paysandu; veja provável escalação

Gigante da Colina enfrenta o Paysandu nesta terça-feira (21) pela Copa do Brasil

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/04/2026
09:30
Atualizado há 1 minutos
Barros autografa camisa de pequeno fã em Belém (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraBarros autografa camisa de pequeno fã em Belém (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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O Vasco chegou a Belém na tarde desta segunda-feira (20) sob forte apoio da torcida para o duelo contra o Paysandu, válido pela 5ª fase da Copa do Brasil. A equipe desembarcou com o elenco principal completo, como havia antecipado o técnico Renato Gaúcho. Apesar disso, nem todos os titulares estão garantidos no time inicial para a partida desta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão.

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➡️ Paysandu x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Andrés Gómez na chegada do Vasco a Belém (Foto: Divulgação/Vasco)
Andrés Gómez na chegada do Vasco a Belém (Foto: Divulgação/Vasco)

A comissão técnica, em conjunto com o departamento de saúde e performance, ainda avalia as condições físicas dos jogadores. A tendência é de uma base titular, mas com possíveis mudanças pontuais para evitar desgaste.

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O principal ponto de atenção é o lateral-direito Paulo Henrique. O jogador foi substituído no intervalo da vitória sobre o São Paulo após sofrer uma pancada no joelho. Apesar do susto, ele treinou normalmente antes da viagem e seguiu com a delegação, mas ainda é dúvida para começar jogando. Caso seja preservado, Puma Rodríguez aparece como o favorito para assumir a posição.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma (Paulo Henrique), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Rojas (Adson), Andrés Gómez e David.

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O Vasco estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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