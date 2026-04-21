Vasco viaja com grupo principal para enfrentar o Paysandu; veja provável escalação
Gigante da Colina enfrenta o Paysandu nesta terça-feira (21) pela Copa do Brasil
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O Vasco chegou a Belém na tarde desta segunda-feira (20) sob forte apoio da torcida para o duelo contra o Paysandu, válido pela 5ª fase da Copa do Brasil. A equipe desembarcou com o elenco principal completo, como havia antecipado o técnico Renato Gaúcho. Apesar disso, nem todos os titulares estão garantidos no time inicial para a partida desta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão.
Paysandu x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
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Última vitória do Vasco sobre o Paysandu foi há mais de 20 anos sob o comando de Renato Gaúcho
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A comissão técnica, em conjunto com o departamento de saúde e performance, ainda avalia as condições físicas dos jogadores. A tendência é de uma base titular, mas com possíveis mudanças pontuais para evitar desgaste.
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O principal ponto de atenção é o lateral-direito Paulo Henrique. O jogador foi substituído no intervalo da vitória sobre o São Paulo após sofrer uma pancada no joelho. Apesar do susto, ele treinou normalmente antes da viagem e seguiu com a delegação, mas ainda é dúvida para começar jogando. Caso seja preservado, Puma Rodríguez aparece como o favorito para assumir a posição.
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma (Paulo Henrique), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Rojas (Adson), Andrés Gómez e David.
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- Paulo Henrique
- Puma Rodríguez
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O Vasco estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão.
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