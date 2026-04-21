Vasco viaja com grupo principal para enfrentar o Paysandu; veja provável escalação

O Vasco chegou a Belém na tarde desta segunda-feira (20) sob forte apoio da torcida para o duelo contra o Paysandu, válido pela 5ª fase da Copa do Brasil. A equipe desembarcou com o elenco principal completo, como havia antecipado o técnico Renato Gaúcho. Apesar disso, nem todos os titulares estão garantidos no time inicial para a partida desta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão.

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Andrés Gómez na chegada do Vasco a Belém (Foto: Divulgação/Vasco)

A comissão técnica, em conjunto com o departamento de saúde e performance, ainda avalia as condições físicas dos jogadores. A tendência é de uma base titular, mas com possíveis mudanças pontuais para evitar desgaste.

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O principal ponto de atenção é o lateral-direito Paulo Henrique. O jogador foi substituído no intervalo da vitória sobre o São Paulo após sofrer uma pancada no joelho. Apesar do susto, ele treinou normalmente antes da viagem e seguiu com a delegação, mas ainda é dúvida para começar jogando. Caso seja preservado, Puma Rodríguez aparece como o favorito para assumir a posição.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma (Paulo Henrique), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Rojas (Adson), Andrés Gómez e David.

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Relacionados do Vasco para enfrentar o Paysandu

Adson

Andrés Gómez

Barros

Brenner

Cuesta

Cuiabano

David

Fuzato

Hugo Moura

JP

Léo Jardim

Lucas Freitas

Lucas Piton

Marino

Matheus França

Nuno Moreira

Pablo

Paulo Henrique

Puma Rodríguez

Robert Renan

Rojas

Saldivia

Spinelli

Tchê Tchê

Thiago Mendes

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O Vasco estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão.

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