Filha de Gerson é alvo de ataques após volante decidir sair do Flamengo

A negociação de Gerson com o Zenit, da Rússia, gerou protestos e ataques de parte da torcida do Flamengo, que chegaram até Giovanna, filha do volante, de apenas 9 anos. A mãe da menina, Greice Gonçalves, usou as redes sociais para se manifestar e pediu respeito.

- Respeitem, por favor! Giovanna é só uma criança! Para quem gosta da Gi, eu (mãe) irei tirá-la das redes sociais e darei um tempo por aqui. É muita gente sem noção, Giovanna já sabe ler e a partir do momento que tudo isso que está acontecendo começa afetar a minha filha, eu entendo que é hora de parar! Obrigada, e que Deus abençoe - escreveu em mensagem publicada no perfil da filha, que depois foi limitado apenas para seguidores.

Na última terça-feira (11), no embarque do elenco para a disputa da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, Gerson foi alvo de protestos no aeroporto do Rio de Janeiro.

Gerson de saída do Flamengo

O meia Gerson aceitou a proposta do Zenit, da Rússia, e vai deixar o Flamengo após o Mundial de Clubes. O clube de São Petersburgo já depositou a multa rescisória, avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual). A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Na Europa, o "Coringa" vai triplicar os seus vencimentos em relação ao que ganhava no Rio de Janeiro. O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2030. Porém, o jogador exigiu que a transferência se concretizasse apenas depois da competição intercontinental, que terá início no sábado (14), nos Estados Unidos.

Essa não é a primeira vez que o Zenit mostra interesse em Gerson. Na janela de transferência passada, os europeus chegaram a oferecer 29 milhões de euros - entre multa e metas atingidas pelo meia na Rússia. O Flamengo conseguiu melhorar os vencimentos do atleta e renovar o seu vínculo até 2030. Em contrapartida, pelo Rubro-Negro não ter atingido os mesmos valores mensais de salário para o jogador, a multa rescisória caiu drasticamente, de R$ 1,2 bilhão para os atuais R$ 160 milhões.