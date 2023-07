Um dos primeiros compromissos do jogador ao desembarcar no Rio de Janeiro foi justamente no cartão postal que o revelou para o mundo e com as primeiras cores que vestiu no futebol: Maracanã e Flamengo. O cria do Ninho acompanhou o time do coração nos jogos decisivos da Libertadores e Copa do Brasil. O jogador também aproveitou o contato com às origens para jogar bola com alunos do 'Odete São Paio', colégio que estudou em São Gonçalo.