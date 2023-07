Richarlison aproveitou as férias para acompanhar a vitória do Fluminense no Maracanã, por 2 a 0 sobre o Internacional, e ainda sobrou disposição para matar saudade de um pagode. Horas depois do jogo, o atacante marcou presença na 'Resenha do Mumu', do Mumuzinho', ao lado de Gabigol, do Flamengo, e o flagra movimentou a internet. Rafaella Santos, ex-namorada de Gabriel Barbosa, também esteve no evento.