O 10º tribunal de Valência abriu investigação sobre os insultos racistas no dia 26 de maio e, desde então, três torcedores foram identificados, um por Vinícius Júnior e outros dois pelo sistema de câmeras do estádios. No mês passado, dois deles prestaram depoimentos, enquanto o terceiro foi ouvido nesta terça-feira (11).



