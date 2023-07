Vini Jr vai celebrar seus 23 anos com dois dias de festas no sítio Lajedo, localizado em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O jogador do Real Madrid preparou dois dias seguidos de comemoração a começar nesta terça-feira (11), véspera do seu aniversário. A celebração terá início às 18h, com o tema "all black" (tudo preto na tradução livre), com direito a show de Ludmilla. A cantora é amiga do jogador e promete muito funk e pagode para animar os convidados. O segundo show está marcado para às 21h e será em ritmo de micareta, com abadá e tudo.