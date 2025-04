Brasileirão: Renata Ruel vê erro capital da arbitragem em lance de gol

A sexta rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por polêmicas de arbitragem. Uma delas aconteceu no empate sem gols entre Sport e Fortaleza, no último sábado (26), na Ilha do Retiro. De acordo com a especialista Renata Ruel, dos canais ESPN, o time tricolor teve um gol não validado no confronto.

Em análise do caso, a ex-árbitra disparou contra a qualidade das imagens do VAR do Brasileirão. Para ela, determinada limitação foi comprometedora para a analise do árbitro Matheus Delgado Candançan. A polêmica envolveu a dúvida se um chute do atleta Pikachu tinha entrado, ou não, no fundo do gol.

- A análise no VAR demorou uma eternidade. Outro ponto, foi a qualidade de imagens disponibilizadas pelo VAR. Não foi possível ver uma imagem clara da circunferência da bola, pois a imagem estava borrada. Isso mostra a falta de qualidade do auxílio tecnológico no Brasil - iniciou a especialista, antes de completar.

- Porém, pelas imagens, tenho a sensação de que a bola entrou sim por completo. Assim, o gol deveria ter sido dado ao Fortaleza. Há um erro de arbitragem, mesmo com o Var, mesmo com a demora para a análise.

A marcação polêmica da arbitragem

O lance polêmico aconteceu aos 29 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Pikachu aproveitou um erro da defesa do Sport para finalizar na pequena área. O chute do camisa 22 do Fortaleza acertou o travessão, mas posteriormente, ficou a inconclusão se a bola tinha entrado no fundo do gol ou não.

Foi então, que Matheus Delgado Candançan, árbitro da partida, foi chamado a beira do campo para rever o lance. Após pouco mais de oito minutos de revisão, a autoridade máxima da partida optou por manter a decisão de campo e não dar o possível gol do Fortaleza na partida.