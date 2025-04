Felipe Melo reclamou, durante o programa Fechamento Sportv, de um lance polêmico na partida entre Botafogo x Fluminense, no último sábado (26). O Glorioso venceu o Tricolor das Laranjeiras por 2 a 0, mas os torcedores do Fluminense ficaram na bronca com um possível pênalti não dado em Arias, já no final da partida.

Quando foi mostrado o pênalti marcado para o Flamengo na partida contra o Corinthians, Felipe Melo reclamou que o VAR interviu no lance, mas ignorou a jogada entre Gregore, do Botafogo, e Arias, do Fluminense, que poderia ter mudado o resultado do Clássico Vovô.

-Vão falar que é clubismo. Não é questão de clubismo. Eu marcaria pênalti, vendo o lance na TV eu marcaria pênalti (Em Pedro, do Flamengo), mas o VAR teve que chamar. Por que em outros jogos aconteceu e o VAR não chamou? Por exemplo, o do Fluminense novamente, do Arias.

O lance aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, quando a partida ainda estava 1 a 0 para o Botafogo. Arias recebeu dentro da área com oportunidade para finalizar, e Gregore, na marcação, encostou no colombiano, que desabou. O árbitro Bruno Arleu não marcou a penalidade em campo e o VAR não interviu. Felipe Melo ainda comparou os lances.

-O pênalti (no Pedro) é discutível, mas eu marcaria. Não é brigar com a imagem, mas o juiz pode dar e pode não dar pênalti. Se o VAR chama nesse lance, por que não chama em outros? É complicado.

Como foi o jogo entre Botafogo e Fluminense

Diante do Fluminense, o Botafogo fez seu melhor primeiro tempo da temporada. Transições rápidas, invertidas de jogo eficientes e triangulações ao melhor estilo do Botafogo campeão de 2024 foram vistas no Nilton Santos. Vitinho atuou quase como ponta pela direita, Igor Jesus não guardou posição no ataque, e os volantes não recuavam do círculo-central. Com isso, o alvinegro dominou amplamente as ações de jogo nos primeiros 49 minutos de jogo. Foram pelo menos três chances claras de gol, com uma delas convertida: Matheus Martins obrigou Fábio a fazer grande defesa aos 19; Vitinho abriu o marcador aos 36, com assistência de Igor Jesus; e o atacante cabeceou caprichosamente na trave aos 44.

Do lado do Fluminense, o que se viu foi um primeiro tempo em que praticamente nada funcionou. O time quase não conseguia passar do meio-campo, e nas raras oportunidades isso aconteceu por intermédio de Arias, que mais de uma vez teve que ir até a defesa para buscar o jogo. PH Ganso não conseguia trabalhar a bola no meio, Cano teve uma única conclusão — sem perigo — e Canobbio foi figura nula.

Ganso não teve muito espaço para jogar em Botafogo x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

O jogo foi mais equilibrado no segundo tempo. Renato Gaúcho ajustou o Fluminense no intervalo, que voltou propondo o jogo e tendo as melhores chances. Numa delas, aos 27, Arias bateu falta no travessão. O Botafogo, por sua vez, fez valer a vantagem no placar para tentar matar o jogo nos contragolpes. Faltou aos dois times, contudo, acertar a última bola. Ainda assim, Savarino aproveitou a derradeira delas: aos 49, ele arrancou do meio campo e chutou cruzado, na saída de Fábio, para sacramentar a vitória.