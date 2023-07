Vini Jr e Camavinga aproveitaram as férias no Rio de Janeiro para visitar o Corcovado. Nesta terça-feira (11), os jogadores do Real Madrid postaram fotos e vídeos nas redes sociais onde aparecem dentro do Cristo Redentor, cartão-postal da cidade carioca. A presença do craque brasileiro no monumento chamou atenção das pessoas no local e muitos fãs tentaram tirar fotos do atacante.