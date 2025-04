Neymar é flagrado assistindo partida do Santos

Afastado com lesão, Neymar foi flagrado nos camarotes da Vila Belmiro assistindo Santos e Red Bull Bragantino. O craque sofreu uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda, na vitória sobre o Atlético-MG.

O craque brasileiro sofreu uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda, na vitória sobre o Atlético-MG e deve ficar um mês se recuperando. Na ocasião, ele caiu sentindo sozinho com apenas 30 minutos do primeiro tempo e pediu substituição.

Desde então, ele está em tratamento. O alvinegro praiano tem mostrado otimismo sobre sua recuperação e ele tem seguido uma rotina intensa no CT Rei Pelé, na baixada santista. Com isso, o camisa 10 tem feito trabalhos integrais para ter uma evolução física e o clube está otimista sobre seu processo de recuperação.

Dois jogos no Brasileirão

Por conta das lesões que sofreu na temporada, o craque brasileiro atuou apenas 30 minutos entre duas partidas no Campeonato Brasileiro. O camisa 10 apenas disputou as partidas diante de Atlético-MG e Fluminense nas primeiras rodadas da competição.

Neymar deixa o campo em Santos x Atletico-MG, na Vila Belmiro. (foto: Abner Dourado/AGIF)

Santos x Bragantino

Em campo, o peixe tenta quebrar um tabu de quase três anos sem vencer o Massa Bruta na Vila. A primeira etapa entre as duas equipes foi aberta com ambas as equipes assustando no campo de ataque. Gabriel Verón passou perto de abrir o marcador, mas parou na boa defesa de Cleiton. Por outro lado, Gabriel Brazão apareceu para fazer grande intervenção e fazer uma sequência de defesas.

O Santos teve um começo abaixo de Brasileirão e ocupa momentaneamente apenas a décima oitava colocação da competição com quatro pontos conquistados em seis partidas. A equipe que é comandada pelo interino César Sampaio, desde a demissão do técnico português Pedro Caixinha, e só venceu uma partida até agora, que foi justamente contra o Atlético-MG, última equipe que Neymar atuou defendendo o Santos.