Uma atitude do Vini Jr depois do vice do Real Madrid para o Barcelona na Copa do Rei viralizou nas redes sociais. Os merengues foram derrotados na prorrogação pelo placar de 3 a 2, em um grande jogo com duas viradas no placar.

Depois do apito final, Vini Jr, do Real Madrid, abraçou e cumprimentou os jogadores do Barcelona. Ele também saudou o técnico Culé Hansi Flick. A atitude do craque viralizou nas redes sociais, principalmente porque muito se fala sobre o comportamento de Vini dentro e fora de campo. Veja a atitude abaixo.

Veja a atitude de Vini Jr após derrota do Real Madrid que viralizou nas redes sociais

Como foi o jogo entre Real Madrid e Barcelona

Além do tormento de ter Mbappé no banco, Carlo Ancelotti queimou a primeira substituição com apenas dez minutos de jogo, com a saída de Mendy, que tentou jogar no sacrifício, para a entrada de Fran García. E foi pela esquerda madrilenha que o Barça tentou criar as melhores situações, através de Lamine Yamal, mas uma dobra de marcação e cobertura neutralizava as jogadas a princípio. No primeiro espaço maior, o craque foi lançado por Pedri, dominou na linha de fundo e viu a ultrapassagem do camisa 8, que acertou um lindo chute no ângulo de Courtois para abrir o marcador na Andaluzia aos 28'.

Sete minutos depois, o Real respondeu. Em contra-ataque, Dani Ceballos pegou corte da defesa barcelonista e achou grande passe para Bellingham, que dominou e deslocou Szczesny. Porém, imediatamente, a arbitragem flagrou o impedimento claro do inglês e anulou o tento. O Barça devolveu com Ferrán Torres, que raspou cobrança de escanteio e acertou a trave. Nos acréscimos da primeira etapa, Vini Jr apareceu para invadir a área e foi derrubado por Cubarsí. O árbitro De Burgos Bengoetxea apitou a penalidade, mas novamente, a linha de impedimento dos catalães deixou o brasileiro fora de jogo, o que levou à anulação da marcação.

Com a entrada de Mbappé no intervalo, o Real se lançou ao ataque, e a postura teve efeito. Na melhor chance dos primeiros 15' do segundo tempo, Vini Jr foi lançado cara a cara com Szczesny, dominou torto e tentou consertar com duas finalizações, mas parou em grandes intervenções do polonês. Depois, em grande jogada, limpou Koundé, mas perdeu tempo para o chute, e voltou a ser bloqueado. O francês, porém, foi a peça decisiva: aos 24', em cobrança de falta a três passos da grande área, o camisa 9 bateu no canto de Szczesny, que deu um passo para trás da barreira e congelou; a bola caprichosamente beijou o pé da trave direita e morreu no fundo das redes.

O Barcelona de Hansi Flick contra o Real Madrid pela final da Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

A igualdade no marcador elevou a moral do clube da capital, e em pressão nos minutos seguintes, a virada não demorou para acontecer. Em cobrança de escanteio, Arda Güler caprichou e Aurélien Tchouaméni testou firme, para baixo, colocando os Merengues na frente do marcador. Em um momento de descuido, porém, veio o castigo: oito minutos depois, Lamine Yamal achou um passe mágico para Ferrán, que ganhou na velocidade de Rüdiger, limpou Courtois e completou para o gol vazio.

No último lance do confronto, a arbitragem voltou a ter os holofotes. Raphinha invadiu a área pela esquerda, limpou Raúl Asencio e caiu. Bengoetxea apontou a marca da cal com convicção; porém, após ser chamado por González Fuertes, o árbitro anulou a marcação e ainda amarelou o brasileiro por simulação, em ato que conduziu o confronto à prorrogação.

No tempo extra, os dois times deram sinais claros de desgaste, e cometeram muitos erros no último terço do campo. As duas melhores chances foram do Barça; Ferrán Torres e Fermín López, com chances claras na área, erraram o alvo. O primeiro, inclusive, balançou as redes em outro lance, mas foi flagrado em condição ilegal.

Porém, em novo cochilo dos Merengues, veio o título catalão: aos 10' do segundo tempo, Brahim Díaz esperou passe de Modric no pé, mas Koundé, como uma bala, atravessou a jogada e finalizou forte, no canto direito de Courtois, que nada pôde fazer. Pelos pés de um herói improvável, a taça de número 32 da Copa do Rei foi pintada de azul e grená em um duelo histórico.