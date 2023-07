A proposta do Chelsea, de acordo com as informações do diário, só será feita se o jogador manifestar o desejo concreto por uma mudança de ares. Caso contrário, é improvável que os mandatários londrinos ofereçam um valor elevado por um atleta de 31 anos. Um empréstimo sem opção de compra não está descartado pelos diretores do PSG e chegou a ser cogitado em maio deste ano, mas dependerá da vontade do atacante.