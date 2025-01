Festa, bateria e charuto: réveillon de Galvão Bueno viraliza nas redes sociais

Galvão Bueno comemorou a chegada do ano de 2025 em alto estilo. O narrador passou a virada junto com familiares e amigos em Pernambuco e aproveitou um momento para mostrar um lado pouco conhecido pelos telespectadores. Durante a empolgação da festa de Réveillon, ele se empolgou e arriscou acompanhar o grupo que animava a festa na bateria.

O momento foi registrado através de um vídeo que viralizou nas redes sociais. Galvão Bueno aparece tentando tocar o instrumento no ritmo da música Anunciação, de Alceu Valença. Além disso, enquanto tentava acompanhar os músicos, o narrador ainda fumava um charuto.

Durante a investida do comunicador, o cantor da banda também se empolgou com o momento e elogiou Galvão: "O maior baterista do Brasil". Os poucos minutos do Réveillon do narrador surpreenderam os internautas, que brincaram com a situação. Veja a repercussão do caso abaixo:

Vídeo de Galvão Bueno e reação nas redes sociais

Nova etapa

De saída da Globo em definitivo, o ano de 2025 pode marcar uma nova etapa para Galvão Bueno. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", o narrador está perto de um acerto com a Band para transmitir as corridas da Fórumula 1. Ele chegaria na emissora para substituir as narrações de Sérgio Maurício, que deve seguir como comentarista da modalidade no canal.