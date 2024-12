Ex-Globo, André Hernan fecha com nova empresa e vai atuar com Galvão Bueno

Quase três anos após pedir demissão da Globo, o jornalista André Hernan fechou com uma nova empresa para 2025. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", o repórter acertou com a Amazon Prime Video para a cobertura da Copa do Brasil e do Brasileirão na plataforma.

Hernan vai atuar ao lado do narrador Galvão Bueno, que fechou com a plataforma para ser a principal voz dos torneios. O repórter de 43 anos já fez algumas transmissões pontuais pela Amazon Prime Video em jogos da Copa do Brasil, mas agora tem contrato firmado com a empresa.

Hernan pediu demissão da Globo em abril de 2022, após quase 20 anos de emissora. Na empresa, o jornalista cobriu grandes eventos, como Copa do Mundo, Olimpíadas, Brasileirão e Eurocopa. O repórter, que ainda escreve para o "UOL", também tem canal no Youtube com mais de 300 mil inscritos.