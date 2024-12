Após fechar com a Amazon, Galvão Bueno procura concorrentes da Globo; entenda

De saída da Globo em definitivo nas próximas semanas, o narrador Galvão Bueno quer seguir na TV aberta em 2025. De acordo com o portal "F5", o locutor, que já acertou com a Amazon Prime Video no streaming, procurou SBT e Band para apresentar projetos para o ano que vem.

continua após a publicidade

➡️ De saída da Globo, Galvão Bueno fecha com novo canal; veja detalhes

Segundo o portal, o SBT não avançou em conversas com Galvão, enquanto a Band gostou das ideias do narrador. O locutor de 74 anos já passou pela emissora do Morumbi entre 1977 e 1981, antes de chegar à Globo. No canal, o profissional teve os primeiros contatos com a Fórmula 1.

Galvão segue no ar na Globo, através do SporTV, com o reality show "Craque da Voz", que vai eleger um novo narrador para a emissora. Ao fim do programa, que também é exibido no "Esporte Espetacular", o locutor vai deixar o canal depois de uma relação de mais de 40 anos.

continua após a publicidade

➡️ Denílson deixa a Band após 14 anos e negocia com concorrente; saiba mais

Novo nome da Amazon Prime Video, Galvão vai narrar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil na plataforma. A empresa comprou os direitos do Brasileirão nos jogos dos clubes da Liga Forte União. A LFU também será transmitida pela Record na TV aberta.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Galvão também fará mudança em canal

Além dos trabalhos na TV e no streaming, Galvão também tem um canal no YouTube. Após se despedir das narrações na Globo, ao fim de 2022, o narrador lançou o "Canal GB", em parceria com a produtora "Play9". No entanto, para 2025, o nome do canal será trocado para "Galvão Bueno".

continua após a publicidade