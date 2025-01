Forte no mercado, Globo estuda tirar direitos de transmissão de torneio da ESPN

Detentora dos direitos de transmissão da Libertadores da América na TV aberta, a Globo estuda uma nova investida no torneio. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", a emissora quer comprar a competição também para os canais fechados.

Atualmente, a ESPN exibe a Libertadores na TV por assinatura, mas a Globo tem desejo de adquirir os direitos para o Sportv. No streaming, a responsável pela exibição da competição é a Paramount+. Os atuais contratos de transmissão do torneio são válidos até 2026.

Entre 2020 e 2022, a Libertadores foi exibida em TV aberta pelo SBT. Palmeiras, duas vezes, e Flamengo foram campeões no período. A Globo retomou os direitos de transmissão em 2023, quando o Fluminense se sagrou campeão. Em 2024, o Botafogo venceu o torneio.

Globo quer o Mundial de Clubes de 2025

Além da Libertadores em multiplataforma, a Globo pensa na compra dos direitos do Mundial de Clubes de 2025, segundo o portal "f5". A Fifa tem acordo com a DAZN para transmissão do torneio de forma gratuita, e a plataforma pode sublicenciar os direitos para TVs abertas, como é o caso da Globo.

O Mundial de Clubes de 2025 terá a presença de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, últimos campeões da Libertadores. Além dos clubes brasileiros, a competição terá a presença de outras gigantes equipes do futebol mundial, como: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Chelsea, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus e Real Madrid.

