Com saída da Globo já confirmada para o fim do mês e contrato acertado com a Amazon Prime Video, Galvão Bueno pode fechar acordo com outra emissora de canal aberto. Segundo o colunista Flávio Ricco, pelo "Portal Léo Dias", o narrador está avançado em negociações com a Band para o próximo ano.

continua após a publicidade

➡️ Globo fecha acordo e adiciona novo torneio no catálogo do Premiere

De acordo com o colunista, a filha e empresária de Galvão Bueno, Letícia Galvão, esteve reunida com os diretores da Band na manhã desta terça-feira (17), para continuar as conversas sobre o futuro do pai. Assim, as expectativas são de que o narrador mantenha a Amazon e apareça na TV aberta para realizar projetos durante a temporada de 2025.

A Band não seria uma novidade para Galvão, que já trabalhou na emissora entre os anos de 1977 e 1981, até ser contratado pela Globo, onde ficará até o fim de 2025. No canal, o locutor de 74 anos se destacou por suas narrações na Fórmula 1.

continua após a publicidade

Já confirmado, o narrador será novo nome no elenco da Amazon Prime Video. Na plataforma, Galvão Bueno narrará os jogos da Liga Forte União no Campeonato Brasileiro, que tiveram os direitos comprados pela Amazon, e da Copa do Brasil.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas