Felipe Melo se manifesta após goleada sofrida pelo Palmeiras: 'Não dá'

A goleada por 4 a 0, sofrida para o Novorizontino, foi a maior derrota da 'Era Abel Ferreira' no Palmeiras, e gerou muita polêmica entre os torcedores. Após a partida, o comentarista e ex-jogador Felipe Melo se manifestou nas redes sociais, discordando do estilo de jogo implementado pelo Verdão.

Com direito a hat-trick do atacante Robson, o Verdão foi completamente dominado pelo Tigre do Vale e perdeu a invencibilidade no Paulistão. Segundo Felipe Melo, o Palmeiras tem muito recurso técnico e não pode ficar jogando na base do "chutão". Na visão do comentarista, a equipe tem condições de melhorar tecnicamente e evoluir sob o comando de Abel Ferreira.

- Eu venho falando isso já há algum tempo, o Palmeiras tem um time técnico, bom tecnicamente. O Palmeiras tem tudo, os caras sabem o que fazer com a bola no pé, tem recurso técnico. Não dá para dar chutão toda hora, eu falo isso há um tempo. Eu só faço meu papel de falar aquilo que eu vejo. Eu entendo que quem consome futebol 24 horas por dia, já esteve dentro de campo, e mesmo após a carreira como atleta, acho que eu tenho que ter uma visão que poucos têm. Seria fácil para eu tecer um comentário após uma derrota, o Palmeiras já ganhou muitos jogos dando chutão, mas acho que tem dar ênfase a posse de bola e a parte técnica. Time tem e treinador tem também, o Abel é muito bom treinador. Ele não ganhou tudo isso aqui no Brasil a toa - comentou o ex-jogador do Palmeiras.

Com o resultado expressivo, o Palmeiras perdeu a liderança do Campeonato Paulista e foi ultrapassado pelo Bragantino e pelo Novorizontino. No próximo sábado (24), a equipe de Abel Ferreira recebe o São Paulo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Como foi Novorizontino x Palmeiras?

Texto por: Vitor Palhares

O duelo foi marcado por baixa intensidade nos minutos iniciais, com poucas chances de perigo para ambos os lados. Aos poucos, o Novorizontino passou a dominar o ritmo da partida e chegou ao primeiro gol aos 20 minutos. Maykon cobrou escanteio na primeira trave, a bola desviou e sobrou para Robson, personagem central do confronto, abrir o placar.

O Palmeiras reagiu na sequência e criou duas oportunidades. Primeiro, Flaco López cruzou e a defesa mandante desviou contra a própria meta, mas a bola acertou a trave. Depois, Riquelme cabeceou dentro da área para defesa de Jordi.

Já nos minutos finais, Mayk avançou com liberdade pelo lado esquerdo do ataque, cruzou em direção à área e Robson desviou para marcar o segundo e dar números finais ao primeiro tempo.Dois vira, quatro acaba. O Novorizontino não tomou conhecimento do Palmeiras na etapa final e transformou a vitória em goleada. Robson aproveitou falha na saída de bola entre Marcelo Lomba e Murilo e marcou seu terceiro gol.

Posteriormente, Léo Naldi conquistou a posse após erro de Benedetti e lançou em direção a Hélio Borges, que dominou e finalizou cruzado, sem chances para Lomba. Os minutos finais foram marcados pela cadência do Novorizontino, que rodou a bola com tranquilidade. Nas arquibancadas, gritos de "olé" e "sem Mundial" encerraram uma noite trágica para o Palmeiras.

Allan, jogador do Palmeiras, durante derrota para o Novorizontino (Foto: Douglas Moreti/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

