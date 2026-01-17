Abel Ferreira fala sobre valorização do clube: 'O Palmeiras tem um treinador que aposta na base'

Como vem sendo costume em todo início de temporada, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, aproveita essa época para fazer testes na equipe e colocar em campo os garotos das categorias de base para serem avaliados entre os profissionais. E os jogos do Verdão em 2026 vêm provando isso. Antes do duelo contra o Mirassol, na noite deste sábado (17), na Arena Barueri, o comandante afirmou que continuará apostando nas Crias da Academia.

- A sorte do Palmeiras é que tem um treinador que aposta na base. E um ou dois anos atrás falavam que o treinador do Palmeiras não gostava da base. Essas narrativas que são muito fáceis de se construir, mas isso faz parte desse processo: organização, continuidade, sustentabilidade e responsabilidade financeira. Às vezes quando falam do ano passado, mas jogamos contra quem? Perdemos contra quem? Que diferença viviam os orçamentos, e às vezes esquecemos o todo e olhamos só para os resultados - disse, em entrevista à CazéTV.

A aposta nos jovens também deve fazer com que o Palmeiras ganhe mais opções ao longo da temporada, até pelo fato de a diretoria deixar claro que serão poucas contratações nesta janela de transferências em razão do alto investimento do ano passado (cerca de R$ 700 milhões).

- Eu entendo isso, acho que quem tem um clube tão organizado como o Palmeiras vê o todo. O Palmeiras mesmo quando perde, ganha. Ganha dinheiro, batemos recorde em receita, ganha em valorização de jogadores, em vendas, em valorização de seus funcionários e, mesmo quando perdeu, em valorização de sua comissão técnica - afirmou o português.

- Mesmo perdendo estávamos entre os dez melhores do mundo, portanto, nós temos que continuar a fazer o que sempre fazemos com responsabilidade, dar oportunidade a todos e para aqueles que realmente merecem usar a camisa do Palmeiras com tanta responsabilidade. Somos uma equipe competitiva que somos obrigados a jogar para ganhar. Faz parte da filosofia do Palmeiras e do treinador, sou sério e faz parte da minha metodologia de trabalho - completou Abel Ferreira.

Jogadores da base que já foram utilizados por Abel Ferreira no Palmeiras

Desde a chegada do treinador no clube paulista, no final de 2020, os jogadores aproveitados pela comissão técnica foram: Larson, Garcia, Lucas Sena, Benedetti, Henri, Lucas Freitas, Michel, Naves, Vitor Reis, Ian, Vanderlan, Allan, Erick Belé, Fabinho, Figueiredo, Jhon Jhon, Kauan Santos,Luis Guilherme, Luis Pacheco, Pedro Bicalho, Pedro Lima, Yago Santos, Aníbal, Endrick, Estêvão, Fabrício, Giovani, Kevin, Luighi, Marcelinho, Newton, Pedro Acácio, Riquelme Fillipi, Thalys e Vitinho.

