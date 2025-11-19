menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Fluminense x Flamengo: confira a equipe de transmissão e onde assistir

Equipe mandante enfrenta líder do Brasileirão

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/11/2025
13:41
Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
imagem cameraFlamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, com transmissão exclusiva do Premiere, pay-per-view dos canais Globo. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira quem narra e quais serão os comentaristas da partida;

No comando da narração estará Dandan. O jornalista Eric Faria e o ex-jogador Rafinha compõe a transmissão nos comentários.  ➡️ Clique aqui para assistir Fluminense x Flamengo

O Fluminense chega ao clássico em busca de pontos para seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. Do outro lado, o Flamengo vive momento positivo. A equipe de Filipe Luís assumiu a liderança do Brasileirão após vencer o Sport e soma agora 71 pontos, três a mais que o Palmeiras.

Fluminense x Flamengo - onde assistir

✅ Ficha técnica
📅 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

Fluminense x Flamengo - Onde assistir (Foto: Arte Lance!)
Fluminense x Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (19) (Foto: Arte Lance!)

Prováveis escalações

FLUMINENSE
(Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo (John Kennedy).

FLAMENGO
(Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, João Victor (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Saúl (Jorginho) e Everton Cebolinha (Wallace Yan); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino.

