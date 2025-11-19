menu hamburguer
Inteligência artificial crava placar de Fluminense x Flamengo

Clássico carioca acontece pela 34ª rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/11/2025
04:40
Fluminense x Flamengo
Fluminense e Flamengo se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Fluminense e Flamengo se enfrentam, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o clássico carioca. A tecnologia apontou para uma vitória rubro-negra.

O confronto é importante para as duas equipes. De um lado, o Fluminense, que hoje ocupa a sétima colocação da tabela, busca somar pontos para se consolidar na briga pela vaga na Libertadores de 2026.

Já o Flamengo, sonha com o título do Brasileirão. A equipe de Filipe Luís é a atual líder do torneio, com 71 pontos, três a mais que o Palmeiras, atual vice-líder do campeonato. Veja a simulação abaixo:

Simulação de Fluminense x Flamengo

1º Tempo

O Flamengo começa pressionando, com intensa troca de passes no meio-campo e muita movimentação de seus pontas.

Aos 18 min, Arrascaeta encontra Samuel Lino entre os zagueiros. O centroavante gira e bate colocado:
Flamengo 1–0 Fluminense

O Fluminense tenta responder com posse de bola mais lenta, mas tem dificuldades para ultrapassar a linha de marcação rubro-negra.

2º Tempo

O Flu volta melhor, principalmente com jogadas pelos lados de campo.

Aos 57 min, após escanteio, a bola sobra para Martinelli, que finaliza forte para marcar:
Flamengo 1–1 Fluminense

O jogo fica aberto. Cebolinha entra para acrescentar velocidade ao Flamengo.

Aos 74 min, Bruno Henrique aproveita bola na área para subir mais alto que a defesa adversária e marcar:
Flamengo 2–1 Fluminense

O Fluminense pressiona no fim, mas o goleiro Rossi faz duas boas defesas e segura o resultado.

Posse de bola52%48%
Finalizações1511
Finalizações no gol74
Escanteios65
Faltas1214
Cartões amarelos23
John Kennedy e Pulgar no Flamengo x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense)
John Kennedy e Pulgar durante Flamengo x Fluminense pelo Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense)

