Inteligência artificial crava placar de Fluminense x Flamengo
Clássico carioca acontece pela 34ª rodada do Brasileirão
Fluminense e Flamengo se enfrentam, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o clássico carioca. A tecnologia apontou para uma vitória rubro-negra.
O confronto é importante para as duas equipes. De um lado, o Fluminense, que hoje ocupa a sétima colocação da tabela, busca somar pontos para se consolidar na briga pela vaga na Libertadores de 2026.
Já o Flamengo, sonha com o título do Brasileirão. A equipe de Filipe Luís é a atual líder do torneio, com 71 pontos, três a mais que o Palmeiras, atual vice-líder do campeonato. Veja a simulação abaixo:
Simulação de Fluminense x Flamengo
1º Tempo
O Flamengo começa pressionando, com intensa troca de passes no meio-campo e muita movimentação de seus pontas.
Aos 18 min, Arrascaeta encontra Samuel Lino entre os zagueiros. O centroavante gira e bate colocado:
⚽ Flamengo 1–0 Fluminense
O Fluminense tenta responder com posse de bola mais lenta, mas tem dificuldades para ultrapassar a linha de marcação rubro-negra.
2º Tempo
O Flu volta melhor, principalmente com jogadas pelos lados de campo.
Aos 57 min, após escanteio, a bola sobra para Martinelli, que finaliza forte para marcar:
⚽ Flamengo 1–1 Fluminense
O jogo fica aberto. Cebolinha entra para acrescentar velocidade ao Flamengo.
Aos 74 min, Bruno Henrique aproveita bola na área para subir mais alto que a defesa adversária e marcar:
⚽ Flamengo 2–1 Fluminense
O Fluminense pressiona no fim, mas o goleiro Rossi faz duas boas defesas e segura o resultado.
|Posse de bola
|52%
|48%
|Finalizações
|15
|11
|Finalizações no gol
|7
|4
|Escanteios
|6
|5
|Faltas
|12
|14
|Cartões amarelos
|2
|3
