Felipe Melo manda recado a Filipe Luís após Corinthians x Flamengo: 'Potencial'

O ex-jogador Felipe Melo aproveitou o empate entre Corinthians e Flamengo, do último domingo (22), pela 8ª rodada do Brasileirão, para mandar um recado ao técnico Filipe Luís. O atual comentarista dos canais Sportv, afirmou que vê o ex-treinador do clube carioca assumindo um clube europeu.

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Durante o programa "Fechamento", Felipe Melo elogiou a melhora do Rubro-Negro com a chegada de Leonardo Jardim. Apesar disso, ele destacou que Filipe Luís iria melhorar o rendimento da equipe caso tivesse continuado o trabalho em 2026.

— Se o Filipe Luís tivesse continuado, a equipe ia voltar a vencer. Porque ele é um grande treinador e já mostrou isso. Antes era uma incógnita. Hoje não, ele é o cara, já ganhou títulos e não tenho dúvidas de que vamos ver ele na Europa daqui a pouco. Em grandes clubes. Ele tem potencial para isso — disse o ex-jogador.

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A partida contra o Corinthians marcou a quinta partida do português no comando do clube carioca. Até o momento, Leonardo Jardim coleciona quatro vitórias e um empate, justamente contra a equipe paulista, no último domingo (22), pelo Brasileirão.

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Como foi Corinthians x Flamengo?

Texto por: Vinicius Barbosa Harfush

No reencontro dos finalistas da Supercopa Rei, Corinthians e Flamengo empataram pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (22), na Neo Química Arena, o duelo equilibrado terminou em 1 a 1. Paquetá abriu o placar para o Rubro-Negro, enquanto Yuri Alberto deixou tudo igual ainda na primeira etapa.

O placar refletiu a dinâmica do jogo. Duelos físicos ao longo dos 90 minutos, principalmente no meio-campo, e chances perigosas para os dois lados, mas que não resultaram em gols. O Corinthians ainda teve a vantagem de jogar quase o segundo tempo inteiro com um a mais após a expulsão de Evertton Araújo, mas não soube aproveitar a vantagem numérica.

Com um a menos, o Flamengo buscou diminuir o ritmo e se expôs menos para tomar a frente do placar. Leonardo Jardim conheceu seu primeiro empate pelo Brasileirão após três vitórias em sequência desde sua chegada. Do outro lado, Dorival ampliou o tabu sem vitórias para sete partidas e aumentou a pressão de uma possível demissão.

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