Pênalti? Lance polêmico revolta internautas em Corinthians x Flamengo

A partida entre Corinthians e Flamengo, disputada na Neo Química Arena, ficou marcada por decisões polêmicas da arbitragem que geraram forte repercussão dentro e fora de campo.

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No segundo tempo, um dos lances mais contestados ocorreu quando o lateral do Flamengo, Ayrton Lucas, errou o tempo de bola e acabou derrubando um jogador do Corinthians dentro da área. Apesar das reclamações dos atletas corinthianos, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima mandou o jogo seguir, e o VAR não foi acionado.

Veja o lance:

Nas redes socias, torcedores relembraram jogos apitados pelo mesmo juiz em partidas entre Corinthians e Flamengo. Veja os comentários:

De acordo com o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, a decisão foi equivocada. Segundo ele, o lance deveria ter sido marcado como pênalti para o Corinthians, aumentando ainda mais a controvérsia em torno da atuação da arbitragem.

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A situação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com torcedores de diversos clubes, incluindo o Corinthians, manifestando indignação com o que consideraram um erro claro.

Minutos depois, uma nova jogada polêmica voltou a agitar o confronto. Aos 24 minutos da etapa final, o volante André caiu na área após novo contato com Ayrton Lucas. Mais uma vez, o árbitro optou por não marcar a penalidade, mantendo a decisão de campo sem revisão do VAR.

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Corinthians x Flamengo, partida válida pelo rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: MARCUS ANGELO/Gazeta Press)

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Durante a transmissão do Premiere, o narrador Paulo Andrade destacou que, novamente, Paulo César de Oliveira interpretou o lance como falta, reforçando a avaliação de que a arbitragem prejudicou o Corinthians em pelo menos dois momentos cruciais da partida.

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