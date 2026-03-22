Danilo julga lance polêmico em Corinthians x Flamengo: 'Pelo que eu sei da regra'

Após o empate entre Corinthians e Flamengo em 1 a 1 na Neo Quimica Arena, neste domingo (22), Danilo falou sobre a partida e sobre as polêmicas de arbitragem. Paquetá abriu o placar para o Rubro-Negro, enquanto Yuri Alberto deixou tudo igual ainda na primeira etapa.

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— Pelo que eu sei da regra, que eu interpretei o lance: "step of foot" (pisou no pé em inglês). Ou seja, o Evertton pisou no pé do jogador do Corinthians. Pra mim, e como a regra diz, é amarelo, depois eu posso interpretar mal, o juiz pode ter interpretado que foi um pé mais alto e aí é vermelho, mas é a interpretação do árbitro. A minha concepção em campo é cartão amarelo. Obviamente, depois jogar um tempo inteiro aqui contra o Corinthians, com um a menos é difícil, mas tem que ressaltar que foi um ponto importante, lutado e trabalhado pela equipe — disse Danilo, que seguiu:

— É maravilhoso poder jogar nesse tipo de ambiente aqui contra o Corinthians, uma grande equipe, um ambiente incrível de se jogar futebol. Depois, poder jogar com o Vitão, que é um menino que tem um futuro enorme ainda pela frente, super humilde e me ajudou muito ali. A gente tentou se ajudar de todas as formas. Infelizmente, a gente sofreu um gol ali que era evitável, mas é maravilhoso poder ter a oportunidade de desfrutar pelo Flamengo esse tipo de ambiente. Obviamente, ficou uma frustração por não ter vencido, mas é aqui ressaltar a luta da equipe e o empenho de todos.

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➡️ Corinthians e Flamengo empatam por 1 a 1 em duelo equilibrado pelo Brasileirão

Com o resultado, o Corinthians termina na 11ª posição com dez pontos somados em oito rodadas. O Flamengo tem um jogo a menos na tabela e soma 14 pontos, ocupando a 4ª posição. Agora, o Brasileirão terá uma pausa de nove dias para a disputa da Data Fifa, a última antes da Copa do Mundo.

No retorno da pausa, o Corinthians visita o Fluminense fora de casa, no dia 1º de abril. No dia 2, o Flamengo vai à Bragança Paulista para enfrentar o RB Bragantino. O começo de abril também marca o começo da fase de grupos da Libertadores para as duas equipes, com a primeira rodada marcada a partir do dia 7 de abril.

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Paquetá e Yuri Alberto disputam bola em Corinthians x Flamengo (Foto: Fabiano Martins/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer