Gustavo Henrique vê erros do juiz em Corinthians x Flamengo: 'Se enrolou muito'

Após o empate entre Corinthians e Flamengo em 1 a 1 na Neo Quimica Arena, neste domingo (22), Gustavo Henrique falou sobre a partida e sobre as polêmicas de arbitragem. Paquetá abriu o placar para o Rubro-Negro, enquanto Yuri Alberto deixou tudo igual ainda na primeira etapa.

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— Conseguimos fazer um bom jogo no meu modo de ver, principalmente no primeiro tempo, depois igualamos bem. Conseguimos o empate, tivemos mais próximo de fazer o segundo gol. Para mim, depois da expulsão, o juiz acho que se enrolou muito. Quando estava 11 contra 11 ele estava apitando bem, estava deixando o jogo rolar, ficou um jogo corrido. E depois parece que tudo ele compensava para o Flamengo. Essa foi a nossa maior reclamação com ele, mas eu não gosto de ficar falando muito de arbitragem também — disse Gustavo Henrique, que seguiu:

— A gente sabe que não pode ficar tanto jogo sem ganhar. Enfrentamos um grande adversário. Hoje era uma grande oportunidade para a gente sair com essa Data Fifa com os três pontos, subindo na tabela. Precisamos melhorar e aproveitar essa Data Fifa para treinar bastante e nos dedicar para que a gente possa voltar melhor.

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➡️ Corinthians e Flamengo empatam por 1 a 1 em duelo equilibrado pelo Brasileirão

Com o resultado, o Corinthians termina na 11ª posição com dez pontos somados em oito rodadas. O Flamengo tem um jogo a menos na tabela e soma 14 pontos, ocupando a 4ª posição. Agora, o Brasileirão terá uma pausa de nove dias para a disputa da Data Fifa, a última antes da Copa do Mundo.

No retorno da pausa, o Corinthians visita o Fluminense fora de casa, no dia 1º de abril. No dia 2, o Flamengo vai à Bragança Paulista para enfrentar o RB Bragantino. O começo de abril também marca o começo da fase de grupos da Libertadores para as duas equipes, com a primeira rodada marcada a partir do dia 7 de abril.

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Paquetá e Yuri Alberto disputam bola em Corinthians x Flamengo (Foto: Fabiano Martins/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

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