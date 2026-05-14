Ex-jogador é sincero sobre renovação de Ancelotti: 'Só depois da Copa'

Durante o Seleção Sportv, Felipe Melo comentou a renovação de contrato de Carlo Ancelotti com a Seleção Brasileira. O anúncio da extensão do vínculo do italiano até o final da Copa do Mundo de 2030 foi feito nesta quinta-feira (14) nas redes sociais da CBF.

continua após a publicidade

➡️Brasileiros reagem à renovação de contrato com Carlo Ancelotti

Na opinião do ex-jogador, a assinatura só deveria ser concretizada após o Mundial deste ano, pois, para ele, a competição pode ser fundamental para essa decisão.

— Eu acho top pra caramba, mas eu renovaria só depois da Copa do Mundo. É um dos maiores da história. Como treinador, é fantástico e, como pessoa, é fantástico, impressionante. Dito isso, eu renovaria depois da Copa do Mundo — iniciou Felipe Melo.

continua após a publicidade

➡️Enquete Lance!: Quem deve ser o lateral-direito titular do Brasil na Copa? Clique e vote

— Não é pelo resultado, mas por tudo que vai acontecer na Copa. O dia a dia dele (Ancelotti), como treinador, com os atletas. É a primeira Copa do Mundo dele, é uma experiência nova também para o maior treinador da história. As coisas são conversadas. Não é problema nenhum, não é uma crítica, eu faria depois, mas top porque a gente está falando do maior treinador da história, não é qualquer um — concluiu o comentarista.

Felipe Melo analisou a renovação de Carlo Ancelotti (Foto: Reprodução Sportv)

Saiba os detalhes da renovação de Carlo Ancelotti com a Seleção Brasileira

Anunciado em maio de 2025, Ancelotti tinha contrato válido até o fim do Mundial deste ano, mas desde o fim do ano passado manifestava o interesse em seguir à frente da Seleção Brasileira por mais quatro anos. Satisfeita com o trabalho do treinador, a CBF também desejava o acerto para o próximo ciclo. Desde janeiro, técnico e confederação ajustavam detalhes contratuais, que finalmente foram concretizados nesta quinta.

continua após a publicidade

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

— Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer à CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho — declarou Ancelotti.

Até aqui, Carlo Ancelotti comandou a Seleção Brasileira em dez jogos. São cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na próxima segunda-feira (18), o treinador fará a convocação do Brasil para a Copa do Mundo. A partir do dia 27, ele reunirá o grupo de jogadores na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação para a Copa do Mundo — agora já sabendo que será a primeira de duas.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável



