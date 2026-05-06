PC Oliveira esclarece polêmica em Independiente Rivadavia x Fluminense

Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (6), em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo foi marcado por uma polêmica de arbitragem no segundo tempo, e Paulo Cesar de Oliveira esclareceu o lance.

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Na reta final do duelo decisivo, o goleiro do Independiente Rivadavia saiu de maneira afobada, e Kevin Serna foi para o chão pedindo pênalti. Em campo, o árbitro não marcou a penalidade, e o VAR não recomendou revisão.

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De acordo com PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, a arbitragem acertou em não marcar o pênalti em Independiente Rivadavia x Fluminense. Com gols de Arce e John Kennedy, as equipes empataram por 1 a 1.

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Savarino é cercado pelos marcadores do Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

Como foi o jogo entre Independiente Rivadavia e Fluminense

O primeiro tempo teve um Fluminense com muito mais controle do jogo, mas sendo pouco efetivo. O Tricolor não conseguiu traduzir o domínio da posse em chances claras. Do outro lado, o Independiente Rivadavia levou perigo ao gol brasileiro em quase todas as bolas paradas quando conquistava a oportunidade em um contra-ataque.

A segunda etapa contra o Rivadavia foi cruel com o torcedor do Fluminense. A bola aérea argentina, que já assustava, virou gol de Arce e deixou a situação tricolor complicada. O time carioca conseguiu voltar pro jogo com a entrada de John Kennedy e Soteldo. O baixinho levava vantagem na ponta e conseguiu empurrar o Independiente Rivadavia para a sua área. Em bola sobrada, John Kennedy aproveitou a chance que teve e levou a decisão para o Maracanã.

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