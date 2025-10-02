Sormani detona atitude do Flamengo e rebate torcedor ao vivo

O jornalista Fábio Sormani detonou uma atitude do Flamengo e rebateu o comentário de um torcedor, nesta quarta-feira (1°), durante o programa "Debate Placar". A pauta na mesa era o bloqueio judicial de R$ 77 milhões que o Rubro-Negro conseguiu em relação aos clubes da LIBRA.

- As pautas de interesse do Flamengo vão ser discutidas coletivamente. Se o coletivo achar que não tem que ser assim, não vai ser. Ou então se retira do campeonato. Vai jogar Flamengo A, Flamengo B, joga o masculino contra o feminio, contra o Volta Redonda. Se não, vira ditadura. A vontade do Flamengo não pode sobrepor a maioria - comentou o jornalista.

Na sequência, Alfinete, apresentador do programa, leu o comentário de um torcedor rubro-negro que disse que o Flamengo profissional x sub-20 daria mais audiência que qualquer jogo do Santos. Sormani se irritou e rebateu ao vivo.

- Ótimo. Faz esse jogo. Faz isso. Por que vocês vão perder dinheiro disputando o Campeonato Brasileiro? Faça um campeonato só de vocês. Ninguém vai achar ruim. Comprem o Maracanã e joguem lá. Na terceira partida desse campeonato, não vai ter ninguém - disparou Fábio Sormani.

Flamengo surpreso com reação dos clubes

O Flamengo demonstrou surpresa com a reação dos clubes que integram a Libra após conseguir, na Justiça, uma decisão favorável que bloqueou o repasse de parte dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro ao bloco.

Segundo apurou o Lance!, a diretoria rubro-negra avalia que o debate em torno da forma de distribuição dos valores é legítimo e entende que a deliberação da Libra sobre o contrato com a Globo não contou com unanimidade entre os associados. Internamente, porém, o Flamengo não esconde que se surpreendeu com o tom das críticas, em especial do Palmeiras e da sua presidente, Leila Pereira, já que vê a judicialização como consequência natural da falta de consenso.

A liminar obtida pelo Flamengo foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e determinou o bloqueio de R$ 77 milhões, montante referente a uma porcentagem dos ganhos com o sistema de pay-per-view. O contrato em questão foi firmado entre a Libra e a emissora no começo de 2024, com validade até 2029. O clube carioca alega ter sido prejudicado nas regras de rateio estabelecidas no acordo, assinado à época pelo então presidente Rodolfo Landim.

Desde que assumiu a presidência, em janeiro, Luiz Eduardo Baptista tem adotado postura crítica em relação aos termos do contrato. Durante a eleição que o conduziu ao cargo, Bap já havia prometido revisar a distribuição das cotas e apontou que os moldes firmados pela gestão anterior não defendiam os melhores interesses esportivos e financeiros do Flamengo. Por isso, foi ele quem conduz a disputa para reavaliar os critérios de divisão dos recursos dentro da liga.