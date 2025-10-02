PC Oliveira bate martelo sobre polêmica de arbitragem em Botafogo x Bahia
Glorioso venceu o Tricolor de Aço na noite desta quarta-feira (1°)
O especialista em arbitragem da Globo, PC Oliveira, bateu o martelo e esclareceu a polêmica de arbitragem em Botafogo x Bahia nesta quarta-feira (1°). O Glorioso venceu o duelo pelo Campeonato Brasileiro por 2 a 1.
Aos 13 minutos do segundo tempo, Sanabria, do Tricolor de Aço, caiu dentro da área e pediu pênalti de Marlon Freitas. O árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou simulação e puniu o jogador com cartão amarelo. Como ele já tinha levado um no primeiro tempo, acabou expulso em Botafogo x Bahia.
Após a partida, PC Oliveira não discordou da decisão da arbitragem. O especialista afirmou que houve rigor do árbitro, mas também viu simulação no lance.
- Realmente tem até um certo contato físico com o Marlon Freitas, mas eu chamo a atenção para a maneira como o Sanabria vem arrastando o pé muito antes da chegada do Marlon. Para mim, é uma clara simulação - começou PC Oliveira.
- Claro que é um cartão que a gente pode analisar aqui com um certo rigor, mas o jogador se coloca nesse risco. Tem o rigor do Felipe Fernandes. Normalmente, esse cartão é mais quando o jogador está livre, sozinho e tenta enganar o árbitro. Mas ele está bem posicionado, tem bom ângulo e toma a decisão - completou o especialista.
Veja o lance polêmico
Como foi Botafogo x Bahia
O Bahia foi o dono da posse de bola no início da partida, enquanto o Botafogo tentava ligações ao ataque sem sucesso. Mas a verdade é que ambas as equipes tinham dificuldades para ameaçar os goleiros e apostavam demasiadamente em cruzamentos. Só aos 22 minutos, já na metade da etapa inicial, Newton aproveitou o momento de melhora do Glorioso na partida e arriscou um chute de fora da área para defesa segura de Ronaldo.
O time carioca, porém, seguiu em cima e, logo depois de grande intervenção de Ronaldo em chute à queima-roupa de Cuiabano, Santi Rodríguez recebeu cruzamento rasteiro de Vitinho e deu um leve toque dentro da área para estufar as redes do Bahia aos 26 minutos. 1 a 0 Botafogo em cima do Bahia.
Com chegadas principalmente pelo lado esquerdo, que passou a ser mais explorado depois da saída precoce de Luciano Juba, que sentiu um desconforto na coxa direita, o Glorioso ainda levou perigo com Vitinho e Savarino. Mas o Bahia tratou de responder com chute na trave de Zé Guilherme (substituto de Juba), aos 43 minutos.
Se o Botafogo foi para o intervalo com a vantagem de 1 a 0, o segundo tempo começou com um placar ainda mais largo. E não é exagero. Aos 21 segundos, Jeffinho aproveitou cruzamento de Cuiabano na pequena área e ampliou para o Glorioso no primeiro ataque da etapa final de Botafogo x Bahia.
O Botafogo até teve chances de fazer o terceiro, mas quem balançou as redes na sequência foi o Bahia. Rodrigo Nestor, que tinha acabado de entrar no jogo, cobrou uma falta aos nove minutos e contou com desvio no ombro de Kaio Pantaleão para diminuir e recolocar o Tricolor no jogo.
Mas, aos 14 minutos, quando o Bahia esboçava uma reação, Sanabria foi expulso ao levar segundo cartão amarelo por simular um pênalti. Com um a menos, a equipe de Rogério Ceni seguiu lúcida em campo, mas só levava perigo em bolas paradas. O Botafogo, por sua vez, conseguiu administrar o placar, chegou a fazer um gol anulado aos 30 minutos com Kaio Pantaleão e garantiu os três pontos para ficar com uma vaga no G-4 do Brasileirão. Belo jogo entre Botafogo x Bahia.
