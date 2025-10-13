Felipe Melo avalia momento de Filipe Luís no Flamengo: ‘Precisa fazer algo’

Em meio a oscilação do Flamengo na temporada, o comentarista Felipe Melo destacou que este é o momento de Filipe Luís arriscar algo diferente. Durante o programa “Fechamento Sportv”, o ex-jogador reconheceu a fase turbulenta, mas destacou que a equipe tem plenas condições para seguir brigando pelo título.

Na visão de Felipe Melo, a equipe rubro-negra é favorita para o clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira (15), e tem qualidade de sobra para seguir brigando pela liderança do Brasileirão, ao lado de Palmeiras e Cruzeiro.

- Eu acho que vai voltar a jogar bem, o Flamengo tem um time muito bom. Alguns meses atrás, quando eram só elogios ao trabalho do Filipe Luís, eu falei: ‘Calma, é um ótimo treinador, de fato tem muito potencial, mas vão ter momentos que ele vai precisar de um apoio.” O momento do Flamengo não é momento do melhor time do Brasil, mas é um time que segue brigando e continua sendo o favorito contra o Botafogo, nessa rodada - disse, antes de completar.

- O Flamengo é um time muito bom, o Filipe Luís é muito bom treinador, mas esse é o momento que ele precisa fazer algo diferente. Na minha visão, ele tem todas as condições de seguir brigando ao lado de Cruzeiro e Palmeiras pelo título brasileiro.

De olho na liderança do Brasileirão, a equipe rubro-negra volta a campo nesta quarta-feira (15). O desafio será o clássico contra o Botafogo, pela 28ª rodada Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Pulgar deve ser titular do Flamengo? Torcedores opinam

Texto por: Lucas Bayer

O técnico Filipe Luís contou com o retorno de Erick Pulgar aos treinos do Flamengo nesta semana. Após longa recuperação de lesão no pé direito, ocasionada na partida contra o Bayern de Munique, da Alemanha, no Mundial de Clubes, o volante chileno está liberado para participar das atividades. Para grande parte da torcida, Pulgar tem tudo para recuperar a sua vaga no time titular.

Em enquete no canal do Lance! Flamengo no Whatsapp, 634 torcedores responderam a pergunta: "Torcedor, Pulgar merece vaga no time titular do Flamengo quando retornar?". 607 rubro-negros marcaram a opção: "Sim, joga muito!". Enquanto isso, apenas 27 votaram "Não, a concorrência é forte".

Atualmente, o meio-campo do Flamengo conta com o trio Jorginho, Saúl e Arrascaeta. A dupla de volantes, aliás, vive grande fase. Jorginho e Saúl rapidamente se adaptaram ao estilo de jogo do time de Filipe Luís.

