Ídolo do Flamengo projeta reta final de temporada e dispara: ‘Oscilação nítida’

O ex-jogador Dejan Petkovic esteve presente no evento "Kick Off", da Kings League, no último sábado (11), e falou com o Lance! sobre a reta final do Flamengo na atual temporada. O ídolo da Nação Rubro-Negra se mostrou preocupado com o desfecho do ano da equipe do técnico Filipe Luís.

Com muita sinceridade, o antigo meia refletiu sobre uma oscilação do clube carioca. Ele apontou que o confronto contra o Racing, pela semifinal da Libertadores será difícil e comentou o que será necessário para o Flamengo alcançar a classificação. Além disso,Petkovic também analisou o cenário na disputa do Brasileirão.

- A oscilação do Flamengo é nítida. E estamos na reta final da temporada tanto na Libertadores, quanto no Campeonato Brasileiro. Tem um desafio grande, contra o Racing, não vai ser fácil, será tão difícil como contra o Estudiantes - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Mas se você quer ganhar títulos todo jogo é difícil e tem que ganhar. Principalmente o jogo em casa. No Brasileirão, ainda tem muitos jogos, a vantagem que foi perdida dá para recuperar - concluiu.

Ídolo do Flamengo na Kings League

Petkovic também falou sobre a Kings League Brasil. Ao ser questionado sobre a possibilidade de entrar em campo pela competição, ele desconsiderou a possibilidade. O ex-jogador é uma das figuras ilustres do futebol nacional que tem marcado presença nos eventos da nova modalidade.

- Com este regulamento, com paradas e divertimento, talvez consiga jogar um pouquinho na Kings League. Mas não, deixa para a garotada se divertir. Não sinto muita falta dos gramados. Já foi muito tempo atrás - disse o ex-jogador.

Kings League: um sucesso no Brasil

A primeira edição da Kings League Brasil foi um sucesso. Em maio, Furia FC e Dendelê levaram 40 mil torcedores ao Allianz Parque. Na ocasião, a equipe que tem Neymar como presidente saiu vencedora nacional. Agora, o Brasil será a sede do torneio Mundial da modalidade.