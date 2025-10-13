Flamengo busca manter bom retrospecto contra o Botafogo em 2025; confira

O Flamengo encara o Botafogo nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Neste confronto, o time rubro-negro busca os três pontos para seguir na cola do líder Palmeiras. Os rubro-negros estão otimistas por uma vitória no clássico. Afinal, a equipe de Filipe Luís está invicta contra o time de General Severiano nesta temporada.

Flamengo e Botafogo já se enfrentaram três vezes nesta temporada, com duas vitórias rubro-negras e um empate. O primeiro triunfo foi em fevereiro, em Belém, pela decisão da Supercopa do Brasil. Com dois gols de Bruno Henrique e um de Luiz Araújo, o Fla venceu por 3 a 1.

Jogadores com a taça da Supercopa do Brasil (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Posteriormente, pelo Campeonato Carioca, Léo Ortiz garantiu a vitória por 1 a 0 no Maracanã. O clássico, aliás, ficou marcado pelas expulsões de Gerson, Cleiton e Alexandre Barboza (Botafogo).

Jogadores de Flamengo e Botafogo em clássico pelo Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Empate pelo Brasileirão no primeiro turno

No primeiro turno do Brasileirão, Rubro-Negro e Glorioso empataram sem gols no Maracanã. O time de Filipe Luís foi quem teve as melhores oportunidades, com 15 finalizações e 60% de posse de bola.

02/02/2025 - Supercopa do Brasil – Botafogo 1 x 3 Flamengo; Gols: Bruno Henrique e Luiz Araújo 12/02/2025 - Campeonato Carioca – Flamengo 1 x 0 Botafogo; Gol: Léo Ortiz 18/05/2025 - Brasileirão – Flamengo 0 x 0 Botafogo; Gols: nenhum

