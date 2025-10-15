Antes de jogo festivo de lendas entre Brasil e Itália, no último fim de semana, Zinho conversou com repórteres do Lance! sobre a briga que Palmeiras e Flamengo travam pelo título do Campeonato Brasileiro. Questionado sobre quem carregava maior favoritismo, o ex-jogador não descartou o Cruzeiro da briga e explicou porque Abel Ferreira e Filipe Luís podem ter dificuldade na sequência do Brasileirão.

- A disputa está muito em aberto, é difícil... Acho que Flamengo e Palmeiras são os grandes favoritos, mas eu não descarto o Cruzeiro dessa briga. Justamente porque eles dois ainda estão envolvidos na disputa da Libertadores e vão precisar poupar os times quando os confrontos decisivos coincidirem. Já o Cruzeiro vai poder focar somente no Brasileirão, já que as semifinais da Copa do Brasil só serão disputadas no final do ano. Então assim, há uma possibilidade, tudo pode acontecer - argumentou, antes de completar;

- Vai chegar um momento que Flamengo e Palmeiras vão ter que mesclar, não tem jeito, né? Eles terão decisões de semifinais de Libertadores que se a coisa não caminhar positivamente, o Cruzeiro pode se aproveitar disso. Não dá para apontar um favorito. Acho que Flamengo e Palmeiras estão a frente na luta pelo título, mas não se pode descartar o Cruzeiro - concluiu.

Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro dominam briga pelo título brasileiro

A disputa pelo título do Brasileirão está acirrada, especialmente entre Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, que formam o pelotão de frente com uma diferença pequena de pontos. Palmeiras e Flamengo estão empatados na liderança com 55 pontos cada, mas o Palmeiras tem um jogo a menos (25 contra 26 do Flamengo).

O Cruzeiro vem logo atrás com 52 pontos, mas já disputou 27 partidas, o que significa que jogou mais que os líderes.

Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol formam atual G4 do Brasileirão (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)

O Palmeiras tem a vantagem do jogo a menos, o que pode colocá-lo na frente se vencer a partida pendente. O Flamengo impressiona pelo saldo de gols (+37), mostrando um ataque forte e defesa sólida. O Cruzeiro, apesar de ter jogado mais, mantém a pressão e pode se aproximar com tropeços dos líderes.

Os demais times, como Botafogo, Bahia e Mirassol, estão com 43 pontos, mas com distâncias que tornam a briga pelo título mais concentrada no top 3 por enquanto. Ainda restam cerca de 11 a 13 rodadas (o campeonato tem 38 no total), então muita coisa pode mudar.