Dia das Crianças: Arrascaeta, Saúl e Samuel Lino fazem surpresa para time sub-10 do Flamengo

Os jogadores do time sub-10 do Flamengo receberam um presente especial no Dia das Crianças. Os jovens rubro-negros jamais esquecerão do dia em que conheceram Arrascaeta, Saúl e Samuel Lino, em um momento para lá de especial no Ninho do Urubu.

O trio do time principal do Flamengo preparou uma surpresa para os atletas dos juniores. Enquanto as crianças conversavam com a repórter Rachel Drodowsky, da "FlamengoTV", Arrascaeta, Saúl e Samuel Lino chegaram de carrinho. Assim que os jovens viram os ídolos da equipe profissional, correram na direção deles.

A garotada aproveitou o momento para jogar bola com os titulares da equipe de Filipe Luís. Além disso, também fizeram perguntas. Samuel Lino, por exemplo, foi questionado sobre os ensinamentos que aprendeu com a vida e como ele faz para ser forte.

— O ensinamento que tive na vida é: não conseguimos nada sem nos dedicarmos, sem dar o 100%. Também tem outras coisas fora do futebol que me ajudaram. Obedecer meus pais, aproveitar as oportunidades — respondeu Samuel Lino.

— Não comer doce (risos). Se dedicar aos treinos, a academia. Comer bem, ser saudável — completou.

Já Arrascaeta respondeu sobre a sensação em disputar jogos do Mundial de Clubes, pelo Flamengo, e da Copa do Mundo, pelo Uruguai.

— É difícil quando você enfrenta os melhores do mundo. Foi uma motivação a mais para nós pelo Flamengo, chegar no Mundial e jogar de igual para igual com qualquer time. Foi uma experência muito bonita. Jamais vamos esquecer. Copa do Mundo é especial também, em que você está representando o seu país. É um sonho de criança que todo mundo tem. É algo gratificante — explicou Arrasca.

Sonho realizado

Representando o time sub-10 do Flamengo, Enzo Alves Cardoso Reis exaltou o encontro com os jogadores.

— Gostei muito. Vi o Saúl jogando no meu grupo. É muito diferente, muito fácil. Conhecer o Arrasca, Saúl e Samuel Lino. Foi o melhor presente de Dia das Crianças que recebi na vida — disse o jovem.

