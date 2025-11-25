Felipe Melo analisa diferença entre Flamengo de 2019 e o elenco atual: 'Não existe'

Durante o programa "Seleção Sportv", o comentarista e ex-jogador Felipe Melo analisou a principal diferença entre o Flamengo de 2019, comandado pelo português Jorge Jesus, e o atual elenco liderado por Filipe Luís. Segundo ele, não existe comparação entre os dois trabalhos.

Felipe Melo lembrou que quando ainda atuava pelo Palmeiras, era difícil de "secar" o Flamengo de Jorge Jesus. Na visão do comentarista, o elenco rubro-negro liderado pelo histórico treinador português foi muito acima do time liderado por Filipe Luís, nesta temporada. Confira abaixo.

- Em 2019, eu jogava no Palmeiras, e o secador ligado em jogos do Flamengo durava 10 minutos. Depois eu larguei. Pra mim, não existe comparação entre o Flamengo de 2019 e o de hoje. O Flamengo de 2019 foi muito acima - disse Felipe Melo.

Apesar da diferença entre os elencos, o Flamengo de Filipe Luís pode encerrar a temporada com os mesmos títulos conquistados por Jorge Jesus em 2019. Caso confirme as conquistas do Campeonato Brasileiro e Libertadores, o treinador rubro-negro entrará para uma lista seleta na história do clube.

Flamengo pode ser campeão brasileiro nesta terça-feira; entenda o cenário

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (25), quando encara o Atlético-MG pela 36ª rodada da competição. Em jogo que antecede a decisão da Libertadores contra o Palmeiras, o time carioca pode, com uma combinação de resultados, levar a sua nona taça do torneio para a Gávea.

Na última rodada, o time de Filipe Luís venceu o RB Bragantino por 3 a 0, com gols de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique. Com o resultado, abriu quatro pontos de vantagem sobre o Palmeiras na classificação (74 a 70). Ou seja: caso vença o Atlético-MG pelo Brasileirão nesta terça, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e o Palmeiras perca para o Grêmio na Arena do Grêmio o time carioca ficará com a taça. Afinal, abrirá sete pontos de vantagem, tendo apenas duas rodadas restantes (seis pontos a serem disputados).

