Atlético x Flamengo: inteligência artificial projeta jogo que pode definir o título

Às vésperas do confronto que pode definir o campeão brasileiro de 2025, a Inteligência Artificial consultada pelo Lance! apontou seu favorito para o duelo entre Atlético-MG e Flamengo, que acontece nesta terça-feira (25), às 21h30, na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Mesmo com os desfalques de Léo Ortiz e Pedro, o sistema prevê um cenário positivo para o Rubro-Negro. O Atlético-MG vem de um vice na Sul-Americana, diante do Lanús.

Chat GPT crava resultado de Atlético x Flamengo

Meu palpite para amanhã, considerando fase, desfalques e cenário de possível título: Atlético-MG 1 x 2 Flamengo

Autores dos gols:

Flamengo: Luiz Araújo e Arrascaeta

Atlético-MG: Gustavo Scarpa

Acho que o Galo vai impor intensidade na Arena MRV, mas o Flamengo — mesmo com desfalques — chega muito motivado pela chance de ser campeão e pode aproveitar os espaços para matar o jogo em transições rápidas.

Galo quer quebrar tabu contra o Flamengo na Arena MRV (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Vale título!

Com a vitória e o empate do Palmeiras, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na classificação (74 a 70), faltando três rodadas para o fim da competição. Ou seja: se o Flamengo vencer sua próxima partida e o Palmeiras perder, o título vai ficar com o clube da Gávea.

O duelo entre Atlético Mineiro e Flamengo ocorre um dia antes da viagem rubro-negra para Lima, onde o clube disputará a final da Libertadores no próximo sábado.