Atlético x Flamengo: inteligência artificial projeta jogo que pode definir o título
Partida pode valer o título para o Rubro-Negro
- Matéria
- Mais Notícias
Às vésperas do confronto que pode definir o campeão brasileiro de 2025, a Inteligência Artificial consultada pelo Lance! apontou seu favorito para o duelo entre Atlético-MG e Flamengo, que acontece nesta terça-feira (25), às 21h30, na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão.
Atlético x Flamengo: torcedores fazem pedido a Filipe Luís na escalação
Fora de Campo
Torcedores do Corinthians se manifestam sobre volta de Tite ao futebol: ‘Melhor decisão’
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo criticam mudança no Maracanã: ‘Acabou’
Fora de Campo
Mesmo com os desfalques de Léo Ortiz e Pedro, o sistema prevê um cenário positivo para o Rubro-Negro. O Atlético-MG vem de um vice na Sul-Americana, diante do Lanús.
Chat GPT crava resultado de Atlético x Flamengo
Meu palpite para amanhã, considerando fase, desfalques e cenário de possível título: Atlético-MG 1 x 2 Flamengo
Autores dos gols:
Flamengo: Luiz Araújo e Arrascaeta
Atlético-MG: Gustavo Scarpa
Acho que o Galo vai impor intensidade na Arena MRV, mas o Flamengo — mesmo com desfalques — chega muito motivado pela chance de ser campeão e pode aproveitar os espaços para matar o jogo em transições rápidas.
Vale título!
Com a vitória e o empate do Palmeiras, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na classificação (74 a 70), faltando três rodadas para o fim da competição. Ou seja: se o Flamengo vencer sua próxima partida e o Palmeiras perder, o título vai ficar com o clube da Gávea.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O duelo entre Atlético Mineiro e Flamengo ocorre um dia antes da viagem rubro-negra para Lima, onde o clube disputará a final da Libertadores no próximo sábado.
- Matéria
- Mais Notícias