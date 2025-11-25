menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Flamengo: Jorginho vira assunto entre torcedores, as vésperas de decisão

Atitude do jogador viralizou nas redes sociais

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/11/2025
07:44
Jorginho durante a partida entre Flamengo e São Paulo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Horas antes da partida decisiva contra o Atlético-MG, que pode garantir o título brasileiro ao Flamengo, um gesto de Jorginho ganhou força entre os torcedores nas redes sociais. O jogador rubro-negro viralizou ao aparecer acolhendo o jovem Evertton Araújo, uma das promessas da base, em um momento que muitos fãs admiraram.

Enquanto o time entra em campo carregando a responsabilidade de decidir o campeonato, o gesto de Jorginho já marcou o pré-jogo e deixou um recado claro de que, além do talento com a bola nos pés, Jorginho também é um exemplo de liderança e uma referência aos mais novos. Nas redes sociais, mensagens exaltando o jogador se multiplicaram. Confira;

Flamengo pode ser campeão brasileiro contra o Atlético-MG

O Flamengo pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro hoje, quando encara o Atlético-MG pela 36ª rodada da competição. Em jogo que antecede a decisão da Libertadores contra o Palmeiras, o time carioca pode, com uma combinação de resultados, levar a nona taça do torneio para a Gávea.

Na última rodada, o time de Filipe Luís venceu o RB Bragantino por 3 a 0. Com o resultado, abriu quatro pontos de vantagem sobre o Palmeiras na classificação (74 a 70). Ou seja: caso vença o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e o Palmeiras perca para o Grêmio em Porto Alegre, o time carioca ficará com a taça. Afinal, abrirá sete pontos de vantagem, faltando apenas duas rodadas (seis pontos a serem disputados); 

Saiba mais na matéria de Lucas Bayer

36ª rodada do Brasileirão
21h30 – Atlético-MG x Flamengo – Globo e Premiere
21h30 – Grêmio x Palmeiras – Globo e Premiere
Uma derrota do Palmeiras combinada a uma vitória do Flamengo, garante o título nessa rodada (Foto: Vitor Vidal/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
circulo com pontos dentroTudo sobre

