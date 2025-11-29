Considerada uma das finais mais aguardadas dos últimos anos, o Brasil vai parar para assistir à final da Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, neste sábado (29). Disputando o tetracampeonato da competição, os rivais começam a definir seu destino às 18h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima. De olho nessa partida, a Fatal Model, maior site de acompanhantes do Brasil, resolveu incentivar a equipe rubro-negra.

Seguindo os passos do "Portal Léo Dias", que emitiu uma nota oficial dizendo que não irá escrever notícias de infidelidade sobre os jogadores do Flamengo caso o Rubro Negro seja campeão da competição, o site de acompanhantes dará planos vitalícios aos jogadores do Mengão caso a conquista ocorra.

O prêmio será distribuído para todos os atletas que entrarem em campo na grande final contra o Palmeiras. A Fatal Model prometeu ainda que irá manter sob sigilo todos os atletas do Flamengo que optarem por usufruir do benefício.

A expectativa é de 54 mil torcedores presentes no Estádio Monumental de Lima. Com um clima de ansiedade no ar, a decisão da Libertadores reedita à final de 2021. Na ocasião, o Verdão levou a melhor em um duelo emocionante, que terminou na prorrogação.

Revanche entre Palmeiras e Flamengo

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no estádio Centenário. No tempo normal, Raphael Veiga abriu o placar, na etapa inicial, e Gabigol deixou tudo igual no segundo tempo. Na prorrogação, após um erro de Andreas Pereira, Deyverson marcou e deu o título ao time paulista.

Os dois clubes tem se dividido pelos títulos da Libertadores nos últimos anos. Em 2019, o Flamengo venceu o torneio , no ano seguinte, o Palmeiras ergueu a taça. Após o título de 2021 do Alviverde, o Rubro-Negro conquistou a taça novamente, em 2022. No Brasileirão e Copa do Brasil, os dois também tem somado taças nas últimas temporadas.

